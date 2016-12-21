مانشستر يخطط لبقاء مورينيو 10 سنوات رغم البداية السيئة بـ”البريمييرليج”

معاذ محمود (صدى):

جددت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، دعمها ومطالبها ببقاء البرتغالي جوزيه مورينيو مديرا فينا للفريق خلال العشر سنوات المقبلة، رغم البداية السيئة للفريق في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

اليونايتد قدم أسوأ بداية له في تاريخ مشاركاته في البريميرليج، بل هي الأسوأ على الإطلاق في آخر 27 عام من مشاركات النادي في الدوري الإنجليزي، قبل أن يتحسن الأداء والنتائج في الأسابيع الأخيرة حيث لم يتلقى الفريق أي هزيمة آخر 10 مباريات، ليبقي في المركز السادس في ترتيب البريميرليج.

إدارة مانشستر أعلنت دعمها تواجد المدير الفني لمدة 10 سنوات مقبلة، وتكرار سيناريو السير أليكس فيرجسون.