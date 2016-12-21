مارادونا يشعل ثورة “تويتر” بسبب اصطياد ظبيا مهددا بالانقراض

معاذ محمود (صدى):

أشعل الأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب اصطياده ظبيا مهددا بالانقراض خلال تواجده في دبي.

ونشر “مارادونا” صورة له حاملا بندقية صيد بيد وفي اليد الأخرى ظبي من “مها”، وهو نوع من الظباء المهدد بالانقراض، حيث ظهر مارادونا فى الصورة مبتسماً وهو يمسك ببندقية فى يده اليمنى، ويمسك بالظبي الذي اصطاده في يده اليسرى؛ وهو ما أثار ثورة لرواد تويتر، إذ أشاروا إلى أنه اصطاد ظبياً صغيراً من الظباء المهددة بالانقراض منذ 1980.

ويعد صيد ظبي “المها” ممنوعاً في الإمارات، ويتعرض من يخالف ذلك لتوقيع عقوبات مالية كبيرة عليه.

يذكر أن مارادونا دائما ما يثير الجدل حوله، حيث سبق وان أدمن المخدرات، كما صفع صحفياً على وجهه في إحدى المقابلات، ودخل في مشادة مع مواطنه خوان سيباستيان فيرون في إحدى المباريات الخيرية.