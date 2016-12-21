مسؤول يمني ينفي صحة اشتراط الرئيس نفي صالح والحوثي خارج اليمن

فهمي محمد (صدى):

أكد ياسين مكاوي مستشار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي عدم صحة ما تردد حول طلب هادي من المبعوث الأممي نفي الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح وزعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي إلى خارج اليمن.

وأوضح مكاوي أن الحكومة اليمنية لم تقل هذا الكلام، بل ورفضته، لافتاً قلنا إن بقاءهما خطر وخروجهما خطر أيضاً، مطالبا بمحاكمة صالح والحوثي ومن تورط معهما في الانقلاب، بقوله: “لسنا بصدد الحديث عن خروجهما من اليمن، بل نطالب بمحاكمتهما كمجرمي حرب”.

وذكر أنه طُلب من الحكومة الشرعية خلال مشاورات الكويت تسهيل خروج للحوثي وصالح من اليمن، ولكن الحكومة رفضت ذلك وطالبت بمحاكمتهما كمجرمي حرب.