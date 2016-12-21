مسؤول بقطار الحرمين يكشف عن المسافة المتبقية لإنهاء المشروع

نايف السالم (صدى):

كشفت مصادر أن مشروع قطار الحرمين لم يتبق منه سوى 10 كيلو مترات لإنهائه، منها سبعة كيلومترات في مكة المكرمة، وثلاثة في منطقة الحرازات بجدة.

وأوضحت أن قطار الحرمين سيتمكن بعد تشغيله من نقل 19.6 ألف راكب في الساعة بين مكة وجدة، و3.8 ألف راكب بين مكة والمدينة، مشيرة أن التشغيل التجريبي للقطار السريع سيكون بعد 6 أشهر عبر أولى رحلاته التي تنطلق من مكة المكرمة، مروراً بمدينة جدة فمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ وصولاً إلى المدينة المنورة في رحلة طولها 450 كلم.

وأكد مدير مشروع القطار الدكتور بسام أحمد غلمان خلال لقاء تعريفي نظمه المجلس الفرعي للجمعية السعودية لعلوم العمران بمكة المكرمة،أن قطارات الحرمين من أضخم مشروعات النقل عالميا، وعمره الافتراضي 120 سنة، وهي مصممة للسير بسرعة 350 كلم في الساعة.