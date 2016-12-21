بالصور.. جمرك ميناء ضباء يحبط محاولة تهريب أكثر من 100 ألف حبة كبتاجون

فهد العبدالله (صدى):

أحبط جمرك ميناء ضباء محاولة تهريب 111,523 حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة، عُثر عليها مُخبأة داخل اسطوانة غاز.

وأفاد مدير عام جمرك ميناء ضباء علي العطوي أنه أثناء قدوم إحدى الشاحنات تم الاشتباه باسطوانة غاز مثبتة خلف صندوق العدة، وأثناء تفتيش المكان عُثر على 111,523 حبة كبتاجون، كانت مخبأة داخل اسطوانة الغاز بعد تجهيزها لغرض التهريب، وذلك بقص الاسطوانة من القاعدة ووضع الحبوب بداخلها واستحداث قاعدة حديدية مثبتة بمسامير، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

يُذكر أن الجمارك السعودية أحبطت العديد من أشكال التهريب الجديدة والمبتكرة وتصدت لها, ويعود ذلك بعد توفيق الله إلى وجود كوادر ووسائل رقابية ذات مستوى عالي في أداء واجباتها بالدقة والسرعة لاكتشاف مثل هذه المحاولات حرصاً على أمن وصحة المواطن.