مصرية فشلت في إقناع والدها بالإقلاع عن المخدرات.. فانتحرت!!

القاهرة (صدى):

تخلصت مطلقة مصرية بمنطقة العمرانية في العاصمة المصرية القاهرة من حياتها بالانتحار، بسبب تعاطي وإدمان والدها للمخدرات والعقاقير، إضافة إلى المشاكل الأسرية التي أدت لطلاقها.

وفشلت المطلقة التي لم يتجاوز عمرها 19 عامًا في اقناع والدها بالأقلاع عن تعاطي المخدرات أكثر من مرة، ونشبت أكثر من مشادة بينهما، فقررت التخلص من حياتها.

وتضمن محاضر الشرطة أن الفتاة، كانت دائمة الشجار مع والدها، بسبب إدمانه للمخدرات، لدرجة أوصلتها للإصابة بأزمة نفسية خلال الفترة الماضية، ولا توجد شبهة جنائية بشأن مقتلها.