  • نشر : 2016/12/21 - 11:47 ص
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  • 7 تعليق
  • منوعات

مصرية فشلت في إقناع والدها بالإقلاع عن المخدرات.. فانتحرت!!

مصرية فشلت في إقناع والدها بالإقلاع عن المخدرات.. فانتحرت!!
القاهرة (صدى):

 تخلصت مطلقة مصرية بمنطقة العمرانية في العاصمة المصرية القاهرة من حياتها بالانتحار، بسبب تعاطي وإدمان والدها للمخدرات والعقاقير، إضافة إلى المشاكل الأسرية التي أدت لطلاقها.

وفشلت المطلقة التي لم يتجاوز عمرها 19 عامًا في اقناع والدها بالأقلاع عن تعاطي المخدرات أكثر من مرة، ونشبت أكثر من مشادة بينهما، فقررت التخلص من حياتها.

وتضمن محاضر الشرطة أن الفتاة، كانت دائمة الشجار مع والدها، بسبب إدمانه للمخدرات، لدرجة أوصلتها للإصابة بأزمة نفسية خلال الفترة الماضية، ولا توجد شبهة جنائية بشأن مقتلها.




7 تعليقات


  1. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 9793 ] 21/12/2016 في
    رد
    1

    اعوذ بالله الله لايبلانا

  2. 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 [ عدد التعليقات: 1877 ] 21/12/2016 في
    رد
    2

    ولي امرها وضايع وشلون تبون حياتها أكيد ابوها يتحمل ذنبها

  3. عااشق الجورري [ عدد التعليقات: 408 ] 21/12/2016 في
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    3

    قاتل نفسه بالنار خالد مخلد نعوذ بالله

  4. [email protected]@....قاآآآآهرهم👍😎 [ عدد التعليقات: 11137 ] 21/12/2016 في
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    4

    في ستين دااااااهيه
    أنتي على أبووووكي….😎😎

  5. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9025 ] 21/12/2016 في
    رد
    5

    يارب رحمتك

  6. ايمن [ عدد التعليقات: 52 ] 22/12/2016 في
    رد
    6

    وانتا اش دخل ا…. انتا واللى جابك واللى خلاك تعلق هنا

  7. ايمن [ عدد التعليقات: 52 ] 22/12/2016 في
    رد
    7

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