جوجل تكشف عن الهدف من الإعلان عن نتائج البحث في المملكة

سالم المطيري (صدى):

كشفت جويس باز رئيسة الاتصالات لـ Google في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا أن الهدف من إعلان جوجل عن نتائج البحث الأكثر رواجاً في المملكة العربيّة السعودية وفي أنحاء المنطقة لعام 2016م لكي تقدم هذه القوائم نظرة فريدة من نوعها عما لفت نظر وفضول مستخدمينا في المملكة.

وأوضحت أيضا، أن الشركة تعلن عن هذا التقرير لهدف مشاركة المعلومات مع مستخدمينا الذين ايضاً أبدوا اهتمامهم بهذه النتائج على مر السنين الماضية.

وأضافت بحسب “الرياض” حول انتقاء ما سيكون على رأس القائمة من الكلمات، والشخصيات، واستبعاد ما يخدش الحياء أو يتنافي مع الأديان والعادات والتقاليد للدول المستهدفة بالبحث، أن النتائج هي التي تكون في القائمة الأكثر رواجاً على مر الـ١٢ شهر الماضية ويتم حذف العبارات المتكررة أو المواد غير المرغوب فيها والمعروفة ايضاً بالـ spam .