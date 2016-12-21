أمير جازان يصدر توجيهاً بالتحقيق في مشادة الشاب ورجل المرور

حسن الجعفري (صدى):

أصدر الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان توجيهاً بسرعة التحقق من ملابسات واقعة المشادة التي حدثت نهاية الأسبوع الماضي بين شاب ورجل مرور في أحد شوارع جازان.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة جازان محافظ صبيا علي زعله أن أمير جازان تابع تفاصيل الواقعة وأصدر تعليماته العاجلة للجهات المختصة بسرعة التحقق من ملابسات الموضوع بكل دقة وحيادية.

وأكد حرص سمو أمير المنطقة على كرامة المواطنين والمقيمين وعدم تعرضهم لأي تجاوزات بحقهم، وأن سموه لا يرضى مطلقاً بخروج أي فرد مدنياً كان أو عسكرياً عن مقتضيات وواجبات الوظيفة العامة.