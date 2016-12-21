أمير جازان يصدر توجيهاً بالتحقيق في مشادة الشاب ورجل المرور

حسن الجعفري (صدى):
أصدر الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان توجيهاً بسرعة التحقق من ملابسات واقعة المشادة التي حدثت نهاية الأسبوع الماضي بين شاب ورجل مرور في أحد شوارع جازان.
أصدر الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان توجيهاً بسرعة التحقق من ملابسات واقعة المشادة التي حدثت نهاية الأسبوع الماضي بين شاب ورجل مرور في أحد شوارع جازان.
وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة جازان محافظ صبيا علي زعله أن أمير جازان تابع تفاصيل الواقعة وأصدر تعليماته العاجلة للجهات المختصة بسرعة التحقق من ملابسات الموضوع بكل دقة وحيادية.
وأكد حرص سمو أمير المنطقة على كرامة المواطنين والمقيمين وعدم تعرضهم لأي تجاوزات بحقهم، وأن سموه لا يرضى مطلقاً بخروج أي فرد مدنياً كان أو عسكرياً عن مقتضيات وواجبات الوظيفة العامة.
5 تعليقات
زين
هالعسكران من البداوة والغنم والجهل الا العسكريه وهات يا عنتريه المنظر يدل هلى العنجهية والاستهتار بالمواطن وشكل فانيلته والله مهازل ويقولون المواطن رجل الامن الاول هزلت تقل خاروف يدفعه شلت يداك
كشف ظهر الرجال بهذه الطريقة عيب وجره مثل الحيوان لايمكن نحن في دولة تحكم بشرع الله وتحترم حرمة المسلم وآدميته وهذا ما تربينا عليه وشاهدناه في حكومة ال سعود ولا يقبلون الظلم على اي بشر في ارض الحرمين ولله الحمد
ص ص ص البداوه تاج على راسك البداو والغنم تسواك يا ضعيف بعدين الحادثه في جيزان والبداوه كفوو ورجاجيل طحاطيح لا زهمته لابالك مو زي اللي بصوره امنظام نظام
الله يهديك يا ص ص ص باين عليك عنصري من الدرجه الاولى البدوي والحضري اخوان ولافرق بينهم