“الراقي” يفتح النار على لجنتي التحكيم والإنضباط

الرياض (صدى):

هاجم المشرف العام على الكرة بالنادي الأهلي لجنتي التحكيم والانضباط التابعتين للاتحاد السعودي لكرة القدم بعد قرار لجنة الانضباط بإيقاف لاعب وسط الفريق الأهلي حسين المقهوي مباراتين وشد الطويل على أن الأهلي يعاني من الظلم من لجنة التحكيم ولجنة الإنضباط.