“الراقي” يفتح النار على لجنتي التحكيم والإنضباط

الرياض (صدى):
هاجم المشرف العام على الكرة بالنادي الأهلي لجنتي التحكيم والانضباط التابعتين للاتحاد السعودي لكرة القدم بعد قرار لجنة الانضباط بإيقاف لاعب وسط الفريق الأهلي حسين المقهوي مباراتين وشد الطويل على أن الأهلي يعاني من الظلم من لجنة التحكيم ولجنة الإنضباط.
2 تعليقان
تصدقون احسب اسمه جحفلي والا خيبري ؟؟؟؟؟؟ اثره مقهوي اهلاوي ؟؟؟؟ اقترح على لجنة التخبيط والخراط الهلالية ايقاف الفريدي وجهاد الحسين لانهما ضربا وجهي جحفلي وخيبري بوجهيهما ههههههههه اضحكوا ببلاش يجب ايقاف مهازل لجنة الخراط الا يوجد رجل رشيد انتبهوا للقادم يا انديه الهلال ومن ورائي الطوفان ؟
حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم يالجنة الخراط
الكيل بمكيالين