النموذجي يرد على “فيفا” في قضية اإلتون

الرياض (صدى):

قال خالد السعود، مدير الاحتراف بنادي الفتح، إنهم رفعوا عبر اتحاد القدم، مُستندات لـ «فيفا» بخصوص ألتون جوزيه، المحترف البرازيلي السابق في صفوف النموذجي، تفيد إخلاله بعقده الذي ما زال متبقي فيه سنة كاملة، وبالشرط الجزائي الذي يلزمه بدفع مليوني ريال عند فسخ العقد.

وكان مصدر مطلع باتحاد كرة القدم السعودي، قد أشار، في تصريحات بوقت سابق، إن فيفا أبلغ نادي الفتح عبر خطاب رسمي الالتزام ببنود العقد الموقع بينهما وبين ألتون وأشار المصدر، إلى أن خطاب «فيفا» يُلزم النادي بسداد مستحقات اللاعب ورواتبه.

ويأتي ذلك بناءً على دعوة اللاعب البرازيلي للجنة أوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وكانت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، قد قررت منع اللاعب ألتون جوزيه من التعاقد مع أي نادٍ بالمملكة إلا بعد حصوله على موافقة خطية من إدارة نادي الفتح.