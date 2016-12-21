الاتحاد يعتمد “تيفو” مواجهة أتلتيكو مدريد

الرياض (صدى):

اعتمدت إدارة نادي الاتحاد تنفيذ «تيفو» المباراة الودية التي ستجمع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ونظيره الإسباني أتلتيكو مدريد، بما يناسب احتفالية مرور 90 عامًا على تأسيس قلعة النمور وضمن استعدادات العميد للاحتفالية اتفق النادي مع 5 شركات لرعاية الحفل، الذي سيُذاع على قنوات «mbc pro».

ويلتقي الفريقان مساء يوم 30 ديسمبر الجاري، في جدة.