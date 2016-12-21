الدفاع المدني يخلي فندقاً لمخالفات تهدد السلامة في المدينة المنورة

نايف السالم (صدى):

قامت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة بإخلاء فندقاً بحي العوالي اليوم الأربعاء إثر مخالفات تهدد سلامة قاطنيه، وأحيلت تجاوزاته للجنة المختصة.

وأوضح مدير مدني المدينة العقيد محمد الرحيلي أن الإغلاق جاء في سياق حملة السلامة الشاملة لفرق التفتيش الوقائي على دور الإيواء، وتمثلت المخالفات بإغلاق مخرج الطوارئ بالطابق الأرضي وتحويله لمستودع أثاث، وتعطيل حماية السلالم ضد الدخان وإبقاء أبواب الطوارئ مفتوحة، ووجود ورش (نجارة، حدادة، تكييف) في البدروم، وتعطيل أنظمة CO2 واستحداث مصعدين في المناور.

وشملت المخالفات أيا تعطيل مضخة الحريق، وسلم الطواري ينتهي في الارتداد الغربي والباب الخارجي مغلق، وعدم وجود رجل أمن وسلامة، بالإضافة إلى وجود سكن لأكثر من 20 عاملاً في سطح المبنى واستخدام الطبخ داخل الغرف، واستحداث مطبخ وصالة طعام (بوفيه) في الدور الأرضي.

وأضاف العقيد الرحيلي أن إدارته ستطبق الأنظمة بحق كل دار إيواء مخالف يشكل خطراً على الزوار، وأن الفرق الرقابية تواصل مهامها التفتيشية للتأكد من استكمال جميع متطلبات السلامة في جميع المنشآت لاسيما السكنية منها.