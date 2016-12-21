الدفاع المدني يحذّر من الأخطار المصاحبة لاستخدام وسائل التدفئة

نايف السالم (صدى):

حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة, من خطورة التنزه في بطون الأودية ومجاري السيول، كما نبّهت من الأخطار المصاحبة لوسائل التدفئة التقليدية مثل الحطب والفحم.

وشدد مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد بن أحمد الداموك على ضرورة التقيّد بتعليمات السلامة, واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة بشأنها, مبيناً أن أبرز مخاطر فصل الشتاء تتمثل في استخدام الفحم والحطب للتدفئة في أماكن مغلقة, التي ينجم عنها انبعاث غاز أول أكسيد الكربون الذي يؤدي استنشاقه الوفاة .

ودعا إلى استخدام وسائل التدفئة الحديثة المطابقة للمواصفات شريطة إغلاقها قبل النوم, وضرورة اتباع إرشادات السلامة في حالة استخدام الحطب حيث يجب إشعال النار في موقع جيد التهوية مع ضرورة تهوية المكان بين فترة وأخرى.

كما نبّه مدير عام الدفاع المدني, إلى أهمية صيانة سخانات المياه, والتأكد من سلامة المنظّم, وعدم وجود ترسبات داخل السخان، محذراً في السياق ذاته من التهاون في عبور مجاري السيول والأودية والسباحة في المستنقعات المائية, أو ترك الأطفال بالقرب من تلك المستنقعات.