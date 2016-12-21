البنوك ترفض السماح لسيارات التأجير المنتهية بالتمليك العمل في التطبيقات الذكية

عبدالعزيز القثامي (صدى):

اكدت البنوك والمصارف السعودية أن سيارات التأجير المنتهي بالتمليك، لا يسمح لها بالعمل في خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية.

جاء ذلك بحسب ما أوضحه طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك، حيث قال إن عقد التأجير الموقع مع البنك هو لغرض استخدام شخصي فقط، ولا يسمح باستخدام آخر مخالف.

وفي السياق ذاته بين معاذ الخليفاوي مدير شركة لنقل الركاب البري في المنطقة الوسطى أن الاشتراط المطلوب من العاملين المتعاونين في القطاع خلال هذه الفترة ما زال هو توفر تفويض بقيادة السيارات بغض النظر عن ملكيتها.