البنوك ترفض السماح لسيارات التأجير المنتهية بالتمليك العمل في التطبيقات الذكية

عبدالعزيز القثامي (صدى):
اكدت البنوك والمصارف السعودية أن سيارات التأجير المنتهي بالتمليك، لا يسمح لها بالعمل في خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية.
اكدت البنوك والمصارف السعودية أن سيارات التأجير المنتهي بالتمليك، لا يسمح لها بالعمل في خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية.
جاء ذلك بحسب ما أوضحه طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك، حيث قال إن عقد التأجير الموقع مع البنك هو لغرض استخدام شخصي فقط، ولا يسمح باستخدام آخر مخالف.
وفي السياق ذاته بين معاذ الخليفاوي مدير شركة لنقل الركاب البري في المنطقة الوسطى أن الاشتراط المطلوب من العاملين المتعاونين في القطاع خلال هذه الفترة ما زال هو توفر تفويض بقيادة السيارات بغض النظر عن ملكيتها.
3 تعليقات
كفووووو عسروا على المواطن عسروا عليه
حسبي الله عليكم
الله يستر من الايام الجايه
أصلا التأجير المنتهي بالتمليك فيه خلاف شرعي الأفضل ابعدوا عنه والله يغنينا من فضله ويبعد عنا الحرام ويرزقنا الحلال
خلوووووه يشتغل على شان يجيب لكم القسط الشهري والله شكوووو خلاص دام انه يسدد لكم شهري مالكم علاقة بهااا ان شاء الله يحرقهااا هذولا الي الايرحمون ولايخلون رحمة الله تنزل