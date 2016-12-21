فجر السعيد معلقة على مقتل السفير الروسي: “سلمولي على الخليفة”

خالد الظفيري (صدى):
علقت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، على مقتل السفير الروسي لدى تركيا، مؤكدة أنه لن يمر مرو الكرام، وأن هناك تحركا على أرض الواقع من جانب روسيا تجاه هذا الحادث الإرهابي.
وقالت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “قُتل السفير الأمريكي في ليبيا ولم… بأي ردة فعل فأستغل ترامب الحادث ليستفيد منه بالانتخابات.. روسيا ردة فعلها مختلفة عن أمريكا”.
وأضافت: “لن نسمع تصريحات رنانه من روسيا.. بل سنرى قريبًا أحداث على أرض الواقع، فقط انتظروا، القاتل التركي من مواليد 1994 وكان شرطي في مكافحة الشغب، سلمولي على الخليفة”.
11 تعليق
هاذي من طينة إلهام شاهين … تحب الروس المجرمين وكأن المقتول أخوها
يسلموك الزبانية في نار جهنم إن شاء الله
الله يفتح على قلبك ويهديك يابنت السعيد
الله لايسلم فيك ولاعظم
تراها من أهل السنة والجماعة بس شبت النور في كبودكم يو نطقت بالحقيقة دعشوووووووووون
وانا اقول ان القاتل ارهابي ليش مايقاتل الجيش الروسي داخل سوريا السفير معاهد وقتله غدر وخيانه
يا با هاي وين والسنه والجماعه وين . شتان بينها وبين اهل السنه والجماعه
طيب يا فيلسوفة عصرك ما قلت ايش ردة فعل الروس . ايش اللي ممكن يعملونه الروس اكثر من قتلهم الشعب السوري ؟ هل ستحارب روسيا تركيا من شان مقتل السفير ؟
يا ليت توضحي وجهة نظرك في ردة فعل الروس
ابك طلعت من مدرسة عدنان العرعور عرفنا الريحة من اي صرف ص ح ي
انتي اخر من يسمعلك يالرويبضه ,, خليك في المراقص والبارات , هي موقعك الحقيقي !!
ياالربع فجرالسعيد
ماتاخذني مسيار….الين ماتخلص البرد…
نبي نقلبها. شنقللللله الي ماتنتهي
المربعانية😂😂😂😂😂😂
الحين الي قتل السفير التركي
على حسب الcNNهو أحد حراس أردوغان الأساسيين..
وقام بحراسةأردوغان شخصيا ثمان مرات…
وأردوغان يتهم قولن…
يعني على كذا كولن لو بغاك ياأردوغااان
جاااب راسك في ثواني…