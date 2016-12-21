فجر السعيد معلقة على مقتل السفير الروسي: “سلمولي على الخليفة”

خالد الظفيري (صدى):

علقت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، على مقتل السفير الروسي لدى تركيا، مؤكدة أنه لن يمر مرو الكرام، وأن هناك تحركا على أرض الواقع من جانب روسيا تجاه هذا الحادث الإرهابي.

وقالت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “قُتل السفير الأمريكي في ليبيا ولم… بأي ردة فعل فأستغل ترامب الحادث ليستفيد منه بالانتخابات.. روسيا ردة فعلها مختلفة عن أمريكا”.

وأضافت: “لن نسمع تصريحات رنانه من روسيا.. بل سنرى قريبًا أحداث على أرض الواقع، فقط انتظروا، القاتل التركي من مواليد 1994 وكان شرطي في مكافحة الشغب، سلمولي على الخليفة”.