نشر : 2016/12/21 - 10:52 ص 1٬527 مشاهدة 6 تعليق فيديوهات متنوعة فيديو : زينب العسكري .. راح ارجع للمجال الفني واذهل الكل مفضلة تكبير طباعة حفظ Tweet
6 تعليقات
الله فكها من الفن واهله ومشاكله ووساخته وهاهي حليمه ترجع لعادتها القديمه
الماء مايروب والققققق ماتوب
وأذهل الكل !! كذابه انا ما انذهلت 😆
أذهلتني تفاهتك وكيف كل يوم تطلعين شعرك اكثر من الشيله ،،،
ماله داعي خلاص التدريج شيليها مره وحده دامك راجعه للمجال ،،،
طيب
وحده تخطت سن الخمسين تثوب الى الله مابقى بالعمر الكثير والله اعلم والمشكلة عمليات التجميل اكبر خدعه