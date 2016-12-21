فيديو : زينب العسكري .. راح ارجع للمجال الفني واذهل الكل






6 تعليقات


  1. ص ص ص [ عدد التعليقات: 1162 ] 21/12/2016 في
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    1

    الله فكها من الفن واهله ومشاكله ووساخته وهاهي حليمه ترجع لعادتها القديمه

  2. فهووووودي [ عدد التعليقات: 27 ] 21/12/2016 في
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    2

    الماء مايروب والققققق ماتوب

  3. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9025 ] 21/12/2016 في
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    3

    وأذهل الكل !! كذابه انا ما انذهلت 😆

  4. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 374 ] 21/12/2016 في
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    4

    أذهلتني تفاهتك وكيف كل يوم تطلعين شعرك اكثر من الشيله ،،،

    ماله داعي خلاص التدريج شيليها مره وحده دامك راجعه للمجال ،،،

  5. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11133 ] 21/12/2016 في
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    طيب

  6. أحمد [ عدد التعليقات: 7 ] 21/12/2016 في
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    وحده تخطت سن الخمسين تثوب الى الله مابقى بالعمر الكثير والله اعلم والمشكلة عمليات التجميل اكبر خدعه


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