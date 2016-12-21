بالفيديو. .مريم حسين ترد على فتاة سعودية شمتت في انفصالها من زوجها

دمشق (صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة سعودية تشمت في انفصال مريم حسين من زوجها فيصل الفيصل

وأظهر المقطع الفتاة قائلة ؛”يقولون مريم حسين اتطلقت احسن ،وبكرة تقول كنت متزوجة شاب سعودي اهتمي بالجانب الفني أكثر من الهندي اللي بتسوينها خلاص طاح سوقها ،واخيرا ربنا يشفيك”

فيما ردت مريم متعجبة من شماتة وتهكم الفتاة قائلة ” ايش رايكم بكلامها استغفر الله في ناس كدا بس انا اللي راح اقوله ان اول شي ماتشرف دولة لهجتها لي تتكلم فيها ولاتشرف بناتهم وحسبي الله ونعم الوكيل بكل من قاعد يتشمت وعيب على الى قاعد يدعي على الجنين وبليز فرقوا مابين الانفصال والطلاق.

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