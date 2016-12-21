بالفيديو. .مريم حسين ترد على فتاة سعودية شمتت في انفصالها من زوجها

دمشق (صدى):
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة سعودية تشمت في انفصال مريم حسين من زوجها فيصل الفيصل
وأظهر المقطع الفتاة قائلة ؛”يقولون مريم حسين اتطلقت احسن ،وبكرة تقول كنت متزوجة شاب سعودي اهتمي بالجانب الفني أكثر من الهندي اللي بتسوينها خلاص طاح سوقها ،واخيرا ربنا يشفيك”
فيما ردت مريم متعجبة من شماتة وتهكم الفتاة قائلة ” ايش رايكم بكلامها استغفر الله في ناس كدا بس انا اللي راح اقوله ان اول شي ماتشرف دولة لهجتها لي تتكلم فيها ولاتشرف بناتهم وحسبي الله ونعم الوكيل بكل من قاعد يتشمت وعيب على الى قاعد يدعي على الجنين وبليز فرقوا مابين الانفصال والطلاق.
https://
17 تعليق
هذي لجين ازعجتنا يوم تسوق ومعها واحد جنبها ويوم تقول تطلقت وهي حامل
وش قصتها ذي فكونا منها وأعيد وأكرر اسحبوا الجنسية منها وخلوها تذلف بقريح
اشغلتونا بالتافهة ذي
…
الفن وأهله الله يكرمكم جميعا زباله ودياثه ووسخ من اوله لآخره الذباب ما يقع الا على الجراثيم والاوساخ وهم اهل الفن احمدوا ربكم على النعمة والعفاف والنظافة والغريب يقولون نحن اشرف من الشرف ،، تجي يا جماعه تنام معه بالسرير وتمازحه وتاجلبس قميص نوم وغرف مغلقه وسفريات وما خفي كان اعظم كيف يثق رجل يتزوج بهكذا زباله
الدنيا دوارة يامريم…
نسيتي يوم تتشمتين بخديجةالوعل
عزمتها خدوووج لحفلةهي ونصرة
وسوو أشاعة أنها حفلة طلاق خديجة
هاالحين أشربي من نفس الكاااااس..
الله يقرفك انتي وهالافغاني المتجنس قرفتينا ياشيخه ‘ على بالها متزوجه سعودي !!!
😂😂😂😂😂😂😂😂
عادي جادي هذه ضريبة الشهره
غثيتونا لا تعليق ☺️
طيب
😂😂😂😂😂😂😂
اكثر وحده مبسوطة امل الطيار ‘ الا وينها امل مختفيه لها يومين !!! شكل الاختبارات مشغلتها وااااجد ‘ او البرد متعبها ؟
فعلا الدنيا دواره ،،،
هي تشمتت وشربت من نفس الكأس ،،
وانكسرت فرحتها وهي حامل ،،،
وكل اللي تشمت راح يجيه يوم وبيحس بهالشعور سواء بطلاق او غيره ،،،
الله لايبلانا ويستر على الجميع ،،،
we love maryam dont wory about them
حسسبي عليكم وعلاهم هههه
منهي الفتاه السعوديه اللي شمتت في مريم لاتكون امل خخخخخخخخ نطت عليها بالانستاماستبعد والله
اي والله اني كنت زعلانه من استاذة الوبائيات والان شفت الخبر وانبسطت ونسيت الزعل 😊😊
.
.لا ي روزا مو انا 😂😂 شكلي احمل الانستغرام بس عشان اشمت فيها واعلمها قدرها …تضرب هي وياه وتضرب اعمارهم 😤