  • نشر : 2016/12/21 - 10:45 ص
  • 2٬187 مشاهدة
  • 17 تعليق
  • منوعات

بالفيديو. .مريم حسين ترد على فتاة سعودية شمتت في انفصالها من زوجها

بالفيديو. .مريم حسين ترد على فتاة سعودية شمتت في انفصالها من زوجها
دمشق (صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة سعودية تشمت في انفصال مريم حسين من زوجها فيصل الفيصل

وأظهر المقطع الفتاة قائلة ؛”يقولون مريم حسين اتطلقت احسن ،وبكرة تقول كنت متزوجة شاب سعودي اهتمي بالجانب الفني أكثر من الهندي اللي بتسوينها خلاص طاح سوقها ،واخيرا ربنا يشفيك”

فيما ردت مريم متعجبة من شماتة وتهكم الفتاة قائلة ” ايش رايكم بكلامها استغفر الله في ناس كدا بس انا اللي راح اقوله ان اول شي ماتشرف دولة لهجتها لي تتكلم فيها ولاتشرف بناتهم وحسبي الله ونعم الوكيل بكل من قاعد يتشمت وعيب على الى قاعد يدعي على الجنين وبليز فرقوا مابين الانفصال والطلاق.

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17 تعليق


  1. شايب بروحه [ عدد التعليقات: 71 ] 21/12/2016 في
    رد
    1

    هذي لجين ازعجتنا يوم تسوق ومعها واحد جنبها ويوم تقول تطلقت وهي حامل
    وش قصتها ذي فكونا منها وأعيد وأكرر اسحبوا الجنسية منها وخلوها تذلف بقريح

  2. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 9793 ] 21/12/2016 في
    رد
    2

    اشغلتونا بالتافهة ذي

  3. وهم الايام [ عدد التعليقات: 2384 ] 21/12/2016 في
    رد
    3

  4. ص ص ص [ عدد التعليقات: 1162 ] 21/12/2016 في
    رد
    4

    الفن وأهله الله يكرمكم جميعا زباله ودياثه ووسخ من اوله لآخره الذباب ما يقع الا على الجراثيم والاوساخ وهم اهل الفن احمدوا ربكم على النعمة والعفاف والنظافة والغريب يقولون نحن اشرف من الشرف ،، تجي يا جماعه تنام معه بالسرير وتمازحه وتاجلبس قميص نوم وغرف مغلقه وسفريات وما خفي كان اعظم كيف يثق رجل يتزوج بهكذا زباله

  5. [email protected]@....قاآآآآهرهم👍😎 [ عدد التعليقات: 11137 ] 21/12/2016 في
    رد
    5

    الدنيا دوارة يامريم…
    نسيتي يوم تتشمتين بخديجةالوعل
    عزمتها خدوووج لحفلةهي ونصرة
    وسوو أشاعة أنها حفلة طلاق خديجة
    هاالحين أشربي من نفس الكاااااس..

  6. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8562 ] 21/12/2016 في
    رد
    6

    الله يقرفك انتي وهالافغاني المتجنس قرفتينا ياشيخه ‘ على بالها متزوجه سعودي !!!

  7. جعفر [ عدد التعليقات: 7 ] 21/12/2016 في
    رد
    7

    😂😂😂😂😂😂😂😂

  8. ابو عمار [ عدد التعليقات: 7775 ] 21/12/2016 في
    رد
    8

    عادي جادي هذه ضريبة الشهره

  9. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9025 ] 21/12/2016 في
    رد
    9

    غثيتونا لا تعليق ☺️

  10. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11133 ] 21/12/2016 في
    رد
    10

    طيب

  11. سعادة الشيخه ملاك العنزي [ عدد التعليقات: 6341 ] 21/12/2016 في
    رد
    11

    😂😂😂😂😂😂😂

  12. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8562 ] 21/12/2016 في
    رد
    12

    اكثر وحده مبسوطة امل الطيار ‘ الا وينها امل مختفيه لها يومين !!! شكل الاختبارات مشغلتها وااااجد ‘ او البرد متعبها ؟

  13. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 374 ] 21/12/2016 في
    رد
    13

    فعلا الدنيا دواره ،،،

    هي تشمتت وشربت من نفس الكأس ،،

    وانكسرت فرحتها وهي حامل ،،،

    وكل اللي تشمت راح يجيه يوم وبيحس بهالشعور سواء بطلاق او غيره ،،،

    الله لايبلانا ويستر على الجميع ،،،

  14. hani [ عدد التعليقات: 45 ] 21/12/2016 في
    رد
    14

    we love maryam dont wory about them

  15. أسوووم .. [ عدد التعليقات: 2704 ] 21/12/2016 في
    رد
    15

    حسسبي عليكم وعلاهم هههه

  16. روزا [ عدد التعليقات: 559 ] 21/12/2016 في
    رد
    16

    منهي الفتاه السعوديه اللي شمتت في مريم لاتكون امل خخخخخخخخ نطت عليها بالانستاماستبعد والله

  17. امل الطيار [ عدد التعليقات: 5530 ] 21/12/2016 في
    رد
    17

    اي والله اني كنت زعلانه من استاذة الوبائيات والان شفت الخبر وانبسطت ونسيت الزعل 😊😊
    .
    .لا ي روزا مو انا 😂😂 شكلي احمل الانستغرام بس عشان اشمت فيها واعلمها قدرها …تضرب هي وياه وتضرب اعمارهم 😤


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