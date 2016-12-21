تعليم المدينة المنورة ينفذ برنامج الواجبات المنزلية

نايف السالم (صدى):

نفّذت إدارة تعليم البنات بالمدينة المنورة مؤخراً، برنامج “الواجبات المنزلية … معرفة ووعي وبناء”.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الأدوار المعرفية والمهارية والاجتماعية للأنشطة الصفية واللاصفية داخل المدرسة وخارجها، وزيادة دافعية التعليم لدى الطالبات، إلى جانب تحسين التحصيل الدراسي للطالبات, وتعزيز قدراتهن على التعلم الذاتي, وتدريبهن على إنتاج المعرفة.

كما تناول البرنامج الدراسات البحثية واللقاءات التربوية والورش التدريبية التي تستهدف المعلمات والطالبات وأولياء الأمور.