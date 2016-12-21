تعليم المدينة المنورة ينفذ برنامج الواجبات المنزلية

نايف السالم (صدى):
ويهدف البرنامج إلى تعزيز الأدوار المعرفية والمهارية والاجتماعية للأنشطة الصفية واللاصفية داخل المدرسة وخارجها، وزيادة دافعية التعليم لدى الطالبات، إلى جانب تحسين التحصيل الدراسي للطالبات, وتعزيز قدراتهن على التعلم الذاتي, وتدريبهن على إنتاج المعرفة.
نفّذت إدارة تعليم البنات بالمدينة المنورة مؤخراً، برنامج “الواجبات المنزلية … معرفة ووعي وبناء”.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز الأدوار المعرفية والمهارية والاجتماعية للأنشطة الصفية واللاصفية داخل المدرسة وخارجها، وزيادة دافعية التعليم لدى الطالبات، إلى جانب تحسين التحصيل الدراسي للطالبات, وتعزيز قدراتهن على التعلم الذاتي, وتدريبهن على إنتاج المعرفة.
كما تناول البرنامج الدراسات البحثية واللقاءات التربوية والورش التدريبية التي تستهدف المعلمات والطالبات وأولياء الأمور.
رسالتي الى المسئول عن مدارس البنات في المدينة كفااااية طلبات وتكلفات على الطالبات خاصة في الصفوف الأولية من أعمال وغيرها والله ان الحالة المادية لاتسمح وان تم الرفض كان مردودها النفسي على الطالبه سيئ ارفقوا بنا في بناتنا وامنعوا طلبات الأعمال الفنية وغيرها