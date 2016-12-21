ضبط ١٨ مخالفا ومصنعا للخمور ببيش

حسن الجعفري (صدى):

اطاح الفريق المشكل من الجهات الامنية ذات العلاقة بمنطقة جازان بـ ١٨ مخالفا من الجالية اﻹفريقية بينهم نساء وضبط مصنعا متكاملا للخمور ببيش.

وأوضح الناطق اﻹعلامي لشرطة منطقة جازان المقدم عبدالرحمن الزهراني انه بناء على ما تم رصده من معلومات عن موقع مشبوه يتواجد به عدد من اﻷفارقة فقد تم تشكيل فريق متخصص من شرطة محافظة بيش وإدارة التحريات وقوة المهام والواجبات مع المجاهدين وحرس الحدود والقيام بحملة أمنية مع ساعات الصباح الأولى بالموقع والمواقع المشبوهه الأخرى بالمحافظة ما اسفر عن اﻹطاحة بـ ١٨ مخالفا من الجالية اﻹفريقية بينهم نساء.

وأضاف الزهراني بان الفريق اﻷمني قام بتطويق احد المواقع المشبوهه ومداهمته وضبط بداخله مصنعا متكاملا للخمور عثر به على كميات كبيرة من الجراكل الجاهزة المعدة للترويج بلغ عددها ١٢٠ جركل سعة ٢٠ لترا بالاضافة لكميات مقطرة وجاهزة في ٦ برك وإعداد كبيرة من اكياس السكر واسطوانات الغاز وقدور الضغط المستخدمة في التصنيع.

مشيرا إلى إحالة المضبوطات واﻷشخاص لجهة اﻹختصاص.

من جانبه أكد اللواء ناصر الدويسي -رئيس اللجنة الامنية أن الحملات متواصلة مشيرا إلى أن فريق العمل الأمني وأبناء جازان معا للقضاء على أوكار المفسدين والقبض عليهم ليسلم المجتمع من سمومهم.