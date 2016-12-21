ماذا عثرت الشرطة التركية في منزل قاتل السفير الروسي؟

أنقرة (صدى):

كشفت وسائل إعلام تركية أن قوات الأمن التركية نفّذت عمليات تفتيش بمنزل مولود مرت الطنطاش، منفذ عملية اغتيال السفير الروسي بتركيا أندريه كارلوف، مشيرة أنها عثرت على كتب عن تنظيم “القاعدة” ومنظمة فتح الله غولن.

واوضحت السلطات التركية في وقت سابق عن أن القاتل هو “شاب تركي في الثانية والعشرين من عمره، كان عضواً في شرطة مكافحة الشغب، وهذا يفسّر سبب تمكّنه من التعامل مع السلاح بشكل جيد، كما ظهر في الفيديو المروع، وهذا قد يفسّر أيضاً سبب تمكّنه من التسلل عبر الحشود دون الانتباه إليه”.

وقُتل السفير الروسي لدى تركيا أندريه كارلوف في أنقرة، الاثنين، خلال افتتاح معرض فني، وتمكّن الأمن التركي من قتل المهاجم.