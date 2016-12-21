إيران توجه الصحوة الإسلامية في الأحواز بـ 10 آلاف رجل دين

طهران (صدى):

أرسلت السلطات الإيرانية أعداد كبيرة من رجال الدين مبلغين ومبلغات في عدد من المناطق الأحوازية لمواجهة الصحوة الإسلامية.

وقالت حركة النضال العربي لتحرير الأحواز “أحوازنا” بإن مدير الحوزات العلمية في شمال الأحواز المدعو مسعود بهرامي بور كشف عن أن 10 آلاف رجل دين (مبلغ ومبلغة) ينشطون في 85 حوزة علمية بشمال الأحواز لمواجهة الصحوة الإسلامية التي انتشرت بشكل واسع في العقد الأخير، مؤكداً أن مهمتهم الأساسية هي نشر فكر آل البيت “الصفوي” والتصدي للفكر السلفي.

وذكرت الحركة بأن حديث بهرامي طائفي مقيت ويظهر من خلاله ذعر دولة الاحتلال من انتشار الصحوة الإسلامية المعتدلة في الأحواز، وتؤكد بأن ادعاء بهرامي يأتي من ضعف وعدم قدرتهم على احترام كافة المكونات والأديان المتواجدة في إيران من خلال مطالبته في القضاء على كل فكر يخالف فكره وفكر قيادته في طهران.