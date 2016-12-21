مصرع وإصابة 10 أشخاص في حادثتين بعسير

محمد بن طحيطح (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقه عسير محمد الشهري بأن عمليات منطقه عسير تلقت في اقل من ساعتين بلاغ عن وقوع حادثين متفرقين بمنطقه عسير أولها الساعه 23:42 على طريق البرك نتج عنه ثلاث إصابات كلها خطيرة وثلاث وفيات وقد باشرت الفرق الإسعافية بفرقتين اسعافيتين وفرقه من وزارة الصحة وقد تم نقل الإصابات عن طريق الفرق المباشره والمشاركه الى مستشفى البرك العام وكما تم نقل حالتين من حالات الوفاة عن طريق النقل الغير الإسعافي.

والحادث الثاني وقع الساعه 1:15 على طريق العمارة بخميس مشيط ونتج عن الحادث أربع إصابات جميعها خطيرة وقد باشرت الفرق الإسعافية وتم نقل الإصابات لمستشفى السعودي الألماني.

هذا وقد تابع مدير عام الإدارة العامة بمنطقة عسير الاستاذ أحمد بن إبراهيم عسيري هذا البلاغ مقدما تعازيه لذوي المتوفين وداعيا الله للمصابين بالشفاء العاجل، مجددا دعوته لجميع الأخوة قائدي المركبات بالتقيد بالسرعة النظامية والالتزام بتعليمات المرور حفاظا على سلامتهم وسلامة من معهم.