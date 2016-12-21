النفط يعود لـ 55 دولارا مرة أخرى مع التزام المنتجين

سالم المطيري (صدى):

شهدت أسعار النفط اليوم الأربعاء ارتفاعاً، متجاوزة أعلى مستوى في 17 شهرا في الوقت الذي أظهر فيه المنتجون مؤشرات على الالتزام باتفاق عالمي لتخفيض الإنتاج.

ففي بحلول الساعة 03:50 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت على بواقع 16 سنتا أو ما يعادل 0.27% إلى 55.5 دولار للبرميل في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا أو ما يعادل 0.36% إلى 51.90 دولار للبرميل.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قد اتفقت على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا من أول يناير القادم في أول اتفاق من نوعه منذ 2008. وتعتزم روسيا ومنتجون آخرون غير أعضاء في أوبك خفض الإنتاج بما يصل إلى نصف تلك الكمية.