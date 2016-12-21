الدولار يتراجع أمام ارتفاع أسعار الذهب

عادل الحربي (صدى):

شهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاعاً، اليوم الاربعاء مع تراجع الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية في حين غطت بعض المخاوف الجيوسياسية على قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الاخيرة بشأن رفع أسعار الفائدة والتي تصب في صالح العملة الأمريكية.

ففي وبحلول الساعة 04:12 بتوقيت جرينتش ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.20 % إلى 1134.2 دولار للأوقية، وارتفعت العقود الأمريكية للذهب 0.24% لتسجل مستوى 1136.35 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الاخرى ارتفعت الفضة 0.22% إلى 16.15 دولار للأوقية بعد أن لامست أدنى سعر في نحو أسبوعين يوم الثلاثاء.

فيما تراجع مؤشر الدولار أمام سلة العملات الرئيسية – 0.14% الى 103.12نقطة بعد أن ارتفع في وقت سابق من هذا الاسبوع لاعلى مستوى له في 14 عام.