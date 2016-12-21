“هيئة السياحة” تعلن فتح المجال أمام الخريجين للابتعاث الخارجي

نايف السالم (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الشباب عن فتح المجال أمام خريجي الثانوية والبكالوريوس الراغبين في الابتعاث لدراسة تخصصات السياحة والتراث الوطني من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي (المرحلة الثالثة) والعمل بعد انتهاء الدراسة في منشآت القطاع الخاص السياحي إلى سرعة التقديم على موقع وزارة التعليم وتسجيل بياناتهم.

وأوضح مدير عام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية في الهيئة ناصر النشمي أن التخصصات المعتمدة لهذا المرحلة لمرحلة الدبلوم هي (إدارة الضيافة، التسويق السياحي، الاستثمار السياحي، الإدارة المالية للضيافة، والمحاسبة السياحية) ولمرحلة البكالوريوس (إدارة العمليات السياحية) ولمرحلة الماجستير (إدارة الموارد الثقافية، إدارة المتاحف وإدارة حماية التراث).

وأهاب بمنشآت القطاع إلى تحديد احتياجاتهم من التخصصات السياحية والتراث الوطني ليتم موائمة توجيه المبتعثين إلى

تخصصات سياحية مع حاجة سوق العمل، مشيراً إلى أن الهيئة وقعت اتفاقات تعاون مع عدد من المنشآت السياحية تمكنهم من

الاستفادة من مخرجات البرنامج بعد عودتهم من الابتعاث.

ونوه النشمي بنتاج الشراكة والعمل الموحد مع وزارة التعليم من خلال برنامج “وظيفتك وبعثتك” منوهاً بروح الفريق الواحد التي تجلت في مراحل الإعداد ومن ثم الانطلاقة لهذا البرنامج الهادف إلى رفع مستوى التأهيل والتدريب للمواطنين ليتمكنوا من النهوض بالقطاع السياحي بكل كفاءة واقتدار. وليكونوا قادرين على الوفاء بمتطلبات سوق العمل.