الشؤون البلدية: تفعيل الخدمة الذاتية في محطات الوقود

عادل الحربي (صدى):

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية تفعيل الخدمة الذاتية في محطات الوقود عبر شركات حديثة .

وقال المهندس مازن بخرجيمدير عام التخطيط العمراني بأمانة المنطقة الشرقية ” أن الوزارة صنفت نحو 13 شركة مشغلة لمحطات الوقود على مستوى المملكة، وأصبحت المنافسة محصورة في شركات مؤهلة ومتخصصة مشيرا إلى أن الوزارة بدأت في تطبيق تلك الآليات على محطات الطرق السريعة والإقليمية كمرحلة أولى، وسيتم الانتقال لاحقاً إلى المرحلة الثانية التي تشمل محطات الوقود داخل المدن.

وأوضح أن من ضمن عناصر المنافسة بين تلك الشركات هي تطبيق الخدمة الذاتية للتعبئة عبر طرق دفع متقدمة والتشغيل الإلكتروني لمحطات الوقود، بينما يجب أن تتوافر بها تقنيات تشغيلية متطورة ومعايير بيئية إضافةً إلى معايير السلامة.