البنك الدولي يوافق على قرض جديد للعراق

وافق البنك الدولي على قرض جديد للعراق بقيمة 1.485 مليار دولار لتخفيف من أثر هبوط أسعار النفط.
وأوضح البنك في بيان اليوم أن القرض الجديد يرفع إجمالي المساعدات المالية المقدمة للعراق إلى حوالي 3.4 مليار دولار، مبيناً أن القرض يهدف إلى دعم جهود الحكومة العراقية لترشيد الإنفاق وتحسين كفاءة الطاقة وتعزيز الحوكمة بالشركات المملوكة للدولة.
وقال مدير الشرق الأوسط بالبنك فريد بلحاج إن العراق “يخوض إصلاحات هيكلية عميقة وواسعة النطاق في نفس الوقت الذي يخوض فيه حرباً ضد التنظيمات الإرهابية “، مضيفاً أن العراق لديه القدرة على سداد القروض.
وكان البنك قد وافق على قرضين بقيمة 1.2 مليار دولار و350 مليون دولار لدعم العراق في 2015.