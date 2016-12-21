“هاكر” يكشف أسباب اختراقه حساب رئيس النصر

معاذ محمود (صدى):

أكد “الهاكر” محيا العتيبي، الذي اخترق حساب رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي على “تويتر” قبل يومين، أنه أخترق الحساب لرغبته فى إيصال رساله للجميع .

وتابع قائلاً ” اختارت حساب الأمير فيصل بن تركي، لأن لديه متابعين كثيرين، ولأنه رئيس نادي النصر، وكنت يريد أن يضمن وصول رسالته لأكبر عدد ممكن.

وقال العتيبي، أنه من مشجعي نادي الهلا وأنه شخص في العقد الثاني من العمر وخريج المرحلة الثانوية ومتخصص نوعا ما في الإلكترونيات.

وأضاف أنه يريد معالجة مشاكل الوسط الرياضي، وقد يخترق حسابات آخرين إذا اقتضى الحدث ذلك، وضرب مثالا على واقعة عضو اتحاد الكرة الموقوف عبداللطيف بخاري.



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