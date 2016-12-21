مصرع وإصابة 6 أشخاص في تحطم طائرة شحن في كولومبيا

بوغوتا (صدى):

لقى خمسة أشخاص من أفراد طاقم طائرة شحن مصرعهم فيما أصيب السادس بجروح خطرة إثر تحطم الطائرة في شرق كولومبيا.

وأكد الكولونيل فريدي بونيلا سكرتير سلامة النقل الجوي المدني في شريط فيديو إنّ “خمسة من أفراد الطاقم قتلوا وعولج السادس في المكان (…) قبل أن ينقل إلى بوغوتا على متن طائرة إسعاف تابعة لسلاح الجو” الكولومبي موضحا أنّ الحادث وقع على مقربة من الحدود مع فنزويلا، مشيرًا إلى أن الناجي الوحيد من الحادث هو فني الطيران وحاله حرجة.

وأضاف أن الطائرة وهي من طراز بونيغ 727 تابعة لشركة الطيران الكولومبية إيروسوكر أقلعت من بويرتو كارينو متجهة إلى العاصمة بوغوتا وعلى متنها طاقم من ستة أفراد تحطمت الطائرة في الساعة 17,23 (23,23 ت غ) بعيد ثلاثة دقائق فقط من إقلاعها من المطار.