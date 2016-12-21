قائد عراقي: ينفى توقف عمليات تحرير الموصل

بغداد (صدى):

نفى الفريق الركن عبد الغني الأسدي، قائد جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق،صحة مايتردد بشأن توقف عمليات تحرير محافظة نينوى ومركزها مدينة الموصل.

وقال : «لا يوجد أي توقف، لا جزئي ولا كلي للمعارك كما يقال.. المعارك مستمرة وفي تقدم على كل المحاور وفقًا للخطة التي وضعتها القيادة العامة.. وقد حققنا إنجازات كبيرة، فقد استطعنا كقوات مكافحة الإرهاب تحرير 40 حيًا من 56 حيًا بالجانب الأيسر بالمدينة»وأرجع بطء سير العمليات إلى الحرص الشديد على حياة مئات الآلاف من المدنيين الذين لا يزالون في المدينة. حسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)

كما نفى حدوث أي تغييرات في الخطة المركزية لتحرير الموصل ورفض محاولات البعض ربط بطء العملية بزيارة وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر أخيرًا للعراق مضيفاً أنه «لم يتم أيضًا استقدام قطاعات إضافية للإمساك بالأرض في المناطق التي تم تحريرها، والقطاعات المخصصة لهذا الغرض الآن كافية ولا حاجة لطلب قطاعات إضافية».