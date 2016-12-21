إلغاء صيدليات المنشآت الصحية وصرف الدواء من القطاع الخاص

أكدت مصادر مطلعه أن وزارة الصحة تشرع في إلغاء أقسام الصيدليات الموجودة في منشآتها الصحية بشكل تجريبي في عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية ببعض مناطق المملكة، تمهيدا لتطبيقها في جميع المنشآت الصحية ،وذلك بالتعاون مع الصيدليات التجارية، بحيث يتم تأمين الدواء لها عن طريق القطاع الخاص، وتتحمل الوزارة دفع تكاليف العلاج.
وأكدت المصادر أن هذه الآلية ستسهم بشكل كبير في توفير الوقت والجهد على الوزارة، من خلال توفير مستودعات طبية لحفظ الأدوية، كما ستسهم في حل مشكلة متابعة صلاحيات إنتهاء الدواء، وكذلك توفير خدمة طبية متميزة للمريض من حيث تأمين الدواء في أسرع وقت وبالكميات المطلوبه.
وأوضحت المصادر أن الوزارة تطبق النظام بشكل تجريبي خلال الفترة الحالية في عدد من مراكز الرعاية الصحية التابعة للوزارة في بعض مناطق المملكة، بحيث يقوم الطبيب المعالج بكتابة الوصفة العلاجية للمريض عن طريق نظام، تم ربطه مع بعض صيدليات القطاع الخاص، ومن ثم يعطى المريض رقما سريا عن طريق الجوال ليقوم المريض من خلاله باستلام الدواء من أقرب صيدلية له في الحي. كما تم تزويد المختص بالصيدلية بالرقم السري، ومن ثم تظهر جميع البيانات على النظام أمام الصيدلي المختص، ليتم صرف الدواء.حسب” الوطن”
وقالت الوزارة أنها ستقوم في الوقت ذاته بإعطاء الموظفين العاملين في التموين الطبي والصيدليات خيار النقل إلى الشركات أو التقاعد.
18 تعليق
شربكة طويله عريضة وفيها قطع ارزاق وتجويع بيوت
او التقاعد؟ قبْل سنّ التقاعد؟
يقول الخبر (وقالت الوزارة أنها ستقوم في الوقت ذاته بإعطاء الموظفين العاملين في التموين الطبي والصيدليات خيار النقل إلى الشركات أو التقاعد) ..!
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خيارات كلها مر وعلقم .. اما النقل او تتقاعد
من جرف لطحطيره ويقلب لا تحزن
هذولي مخ مافي ولا يستهبلون وزارة الصحة متكلفة في مباني خصصة فقط للنموين الطبي فقط يعني من ناحية برودة وذحين يبغونها في حوش وعليه هنكر ولا شراع
الفايدة للصيدليات يبيع الفيفادول سعره 4 ريال صح لكن تجيه عن طريق المستشفى الحكومي يبعه 10 ريال قاعدتهم اسرق الدوله عادي الدوله غنيه
الفايدة للصيدليات يبيع الفيفادول سعره 4 ريال صح لكن تجيه عن طريق المستشفى الحكومي يبعه 10 ريال قاعدتهم اسرق الدوله عادي الدوله غنيه
دولتنا كريمه لكن الباطنه الفاسدة هي البلا
والله خبر كارثي اذا تنفذا لا حول ولا قوة الا بالله
قرارات غريبه والمصالح تلعب بالبلد يريدون تشغيل الصيدليات الخاصه لمصالحهم بسنس الى وين نحن نتجه الشكل العام الى اسؤى قرارات غريبه في كل موقع وكلها تصب ضد المواطن وتكبله بالديون والضيق في عيشه وماكله اين الامانه اين كفاءه المسئولين في اصدار اصلاحات وقرارات تخدم الاقتصاد وتوفر سبل العيش للمواطن الفساد منتشر والكفاءه مفقوده والله المستعان
أتوقع التأمين الطبي على الأبواب الله يجيب الخير
راح يصير تلاعب وصرف ادوية لالزوم لها والنتيجة اعباء على وزارة الصحة خلونا على وضعنا
جميل ورائع هذا من أجل إحلال المواطن بدل الصيادلة الوافدين
يا من تعشقون سيرته و يا من ترجون شفاعته صلوا عليه و سلموا تسليما 🍂
﷽ ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ 🍃
اتوقع يكون بعض الادوية تتحمل الدولة تكاليفها مثل المضادات الحيوية, اما الادوية الاخرى مثل المسكنات والتجميلية يتحمل تكاليفها الاشخاص.
قرار صائب اولا” لعدم التلاعب بصرف الادوية والتحويل يمون من الصيدليات المسعودة 100% وتركيزالصحة على العلاج
هذي آراء فلاسفتنا الكبار أعضاء مجلس الشورى الموقر الدكاتره المبتعثين إللي نبغاهم يوسعوا آفاق العمل ويطورو الإنسان هذا إللي إستفدناه منهم حسبي الله على الضالم يومين إجازة للقطاع الخاص عجزتم تطبقونها شقلبتم أيام الدوام وغيرتم أيام العمل الرسمي جمعه وسبت إجازه ماقدرتم تقرون يومين اجازه والآن جايين تقطعون أرزاق الناس كم موظف صيدلي بيتضرر كم أسره بتتشتت
الله المستعان
الكسبان الصيدليات حتى الادويه المنتهيه يرمونها ويقولوا بعناها سوف تكون التكلفه غاليه