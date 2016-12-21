47 % من المواطنين يمضون أكثر من ساعتين على مواقع التواصل الاجتماعي

عادل الحربي (صدى):

أكد استبيان أعدَّه مركز التنمية الأسرية في المنطقة الشرقية، اليوم الثلاثاء، أن 47% من المواطنين يمضون أكثر من ساعتين على تلك مواقع، وأكد 25% منهم أن الألعاب الإلكترونية دمرت شخصية أبنائهم.

وأوضح الاستبيان الذى أجرى حول “تأثير مواقع التواصل الاجتماعي وعدد الساعات التي يقضيها المشاركون”: أن 47% يمضون ساعة في التسلية على تلك المواقع، و42% من نسبة المشاركين يمضون أكثر من ساعتين، و11% يمضون ساعتين فقط مع تلك المواقع من إجمالي الذين شاركوا في التصويت.

وقال 25% من المشاركين في العينة: إن الألعاب الإلكترونية سبب لتدمير شخصية أبنائهم من إجمالي المشاركين، كما ارتفعت النسبة لساعات الاستخدام اليومي للإنترنت بواقع 64 في المائة لمن يستخدمونه أكثر من 5 ساعات.

كما تبيَّن أن 22% من العينة عملت مواقع التواصل على تدمير حياتهم بصور مختلفة، و59% استثمروها بشكل إيجابي وتركت تأثيراً إيجابياً على حياتهم، و19% أوضحوا أنهم لا يجدون لها تأثيراً على حياتهم.