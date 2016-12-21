وظائف شاغرة بالصندوق السعودي للتنمية

فاطمة المالكي (صدى):

أعلن الصندوق السعودي للتنمية عبر موقعه الإلكتروني هنا ، عن رغبته في شغل بعض الوظائف الشاغرة لديه، على المراتب من الخامسة وحتى العاشرة، عن طريق المسابقة الوظيفية حسب الشروط الواردة في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية ودليل تصنيف الوظائف.

وقال الصندوق، أنه قد تحدد موعد قبول الطلبات خلال الفترة من 1438/4/17هـ الموافق 2017/1/15م، إلى 1438/4/21هـ الموافق 2017/1/19م، داعيا الراغبين بالتقدم لهذه المسابقة ممن تنطبق عليهم شروط شغلها من حيث المؤهلات العلمية والخبرات العملية، تعبئة طلب التوظيف الخاص بالوظيفة المناسبة خلال فترة التقديم المحددة.

وتشمل الوظائف المتاحة:

1- فني دعم أول: ماجستير في احدى تخصصات تقنية معلومات الحاسب الآلي + خبرة لمدة (8) سنوات في طبيعة العمل.

2- مساعد إداري: بكالوريوس فى الإدارة العامة أو إدارة الأعمال تخصص (إدارة موارد بشرية) + خبرة مالية لمدة (8) سنوات.

3- باحث اقتصادي: ماجستير في الاقتصاد.

4- مطور برامج: بكالوريوس فى علوم الحاسب أو نظم المعلومات من كليات الحاسب الآلي.

5- مهندس صناعي مساعد: بكالوريوس في الهندسة الصناعية.

6- محاسب مساعد: بكالوريوس في المحاسبة أو التمويل والاستثمار أو إدارة مالية.

7- باحث تمويل مساعد: بكالوريوس في التمويل أو التمويل والاستثمار.

8- باحث إحصاء مساعد: بكالوريوس في الإقتصاد أو الاساليب الكمية تخصص (إحصاء تطبيقى أو إحصاء واساليب كمية).

9- محرر صحفي: بكالوريوس فى الصحافة أو الصحافة والإعلام أو صحافة وعلاقات عامة.

10- مساعد مراجع داخلي: بكالوريوس في المحاسبة.

11- مدقق رواتب: بكالوريوس فى الإدارة العامة أو إدارة الأعمال تخصص (إدارة الموارد البشرية).

12- باحث تأمين مساعد: بكالوريوس فى التامين أو الاساليب الكمية تخصص (تأمين وعلوم أكتوارية).

13- ناسخ آلة بلغتين: الثانوية العامة مع دورة تدريبية فى مجال النسخ بلغتين لا تقل مدتها عن سنة.

14- كاتب (في المصروفات): الشهادة الجامعية المتوسطة تخصص محاسبة.

الشروط العامة:

1- الوظائف مخصصة للسعوديين (رجال فقط).

2- توفر المؤهلات العلمية المطلوبة لشغل الوظائف.

3- بالنسبة للمتقدم للمسابقة لمن هو على رأس العمل من موظفي الصندوق وقد أمضى في المرتبة التي يشغلها سنتين على الأقل يطبق عليه ما ورد من شروط وفق دليل تصنيف الوظائف من حيث مجموع الخبرة ومتطلبات التأهيل، وأن تكون الوظيفة المتقدم لها الموظف تلي المرتبة التي يشغلها مباشرة.

4- إحتساب الخبرات المكتسبة لغير الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية كل (4) سنوات مرتبة بعد المؤهل في حدود (12) سنة من الخبرات المناسبة.

المستندات المطلوبة وطريقة تقديم الطلبات:

على الراغبين في التقدم للمسابقة تعبئة طلب التوظيف كاملاً علماً بأنه لا يمكن التعديل على الطلب بعد إرساله، مع إرفاق المستندات التالية كنسخة إلكترونية:

1- نسخة من الهوية الوطنية.

2- نسخة من المؤهل العلمي المطلوب مع ارفاق معادلة للشهادة اذا كانت صادرة من خارج المملكة.

3- نسخة من الخبرات العملية في حال كونها من متطلبات الوظيفة المتقدم عليها، مع إرفاق شهادة خبرة أو بيان خدمات إذا كانت الخبرة من القطاع الحكومي، أما إذا كانت الخبرة من القطاع الخاص فيلزم إرفاق (برنت) من التأمينات الإجتماعية، بالإضافة إلى شهادة خبرة تبين طبيعة عمل الوظيفة.

ولمزيد من الإستفسارات يمكنكم الاتصال على: (0112794195) أو (0112794206) – البريد الإلكتروني: [email protected] .