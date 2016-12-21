أمريكي يعتدي على مسلمة ويلقى قهوة ساخنة على وجهها

واشنطن (صدى):

القت الأجهزة الأمنية فى أمريكا القبض على شاب أمريكي اعتدى على فتاة مسلمة ، وألقى القهوة الساخنة على وجهها في مدينة نيويورك ووجّهت له تهمًا متعلّقة بجرائم الكراهية.

وقال الشرطة الأمريكية خلال بيان لها أن ” ناثان غراي ـ 34 عاماً قام بإلقاء كوب قهوة ساخن على وجه فتاة مسلمة، وضربها بحقيبته على وجهها، ووصفها بأنها “إرهابية وذلك بأحد أفرع مطعم دانكن دونتس بحي مانهاتن، عندما طلب المعتدي كوبًا من القهوة، ثمّ اقترب من مجموعة نساء مسلمات كنّ جالسات على إحدى الطاولات، وبدأ يصفهنّ بأنهنّ “إرهابيات”.

وتابعت “حاولت النساء تجاهل المهاجم، لكنه استمر بالصراخ، وبعد ذلك رش المهاجم كوبًا من القهوة الساخنة على وجه إحدى الفتيات، وضربها على وجهها بحقيبته”.بحسب صحيفة “نيويورك ديلي نيوز” الأمريكية.

وأثناء هروب الفتاة تبعها غراي، وأمسك بها وطوقها من رقبتها، قبل أن تحضر الشرطة وتعتقله .