«جزائية المدينة» تحكم على سائق بالقتل لاستدراجه معلمة واغتصابها وتصويرها وابتزازها

«جزائية المدينة» تحكم على سائق بالقتل لاستدراجه معلمة واغتصابها وتصويرها وابتزازها
نايف السالم (صدى):

قضت المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة بتنفيذ حد الحرابة على سائق معلمات، وحكمت عليه بالقتل بعد إدانته باستدراج إحدى المعلمات اللائي ينقلهن أثناء عودته بهن من خارج المدينة، والاعتداء عليها، وتصويرها، وابتزازها، متراجعة بذلك عن حكم سابق بسجنه 5 سنوات.

وتفصيلا ، تقدمت “معلمة (36 عاما) بشكوى إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكدت فيها تعرضها للاعتداء من سائقها الذي ينقلها هي وزميلاتها خارج المدينة، وإنها كانت يوم الحادثة آخر من تبقى معه لإيصالها إلى منزلها، وأنه اعتدى عليها داخل شقته، وصورها، ثم هددها وابتزها، وساومها على عدم نشر الصور مقابل مبالغ مالية، وقدمت المدعية أكثر من 15 دليلاً على قيامه بذلك”.

وقالت المصادر إن “الهيئة أوقفت المتهم، وهو مواطن ثلاثيني، وتبين وجود صور للمعلمة الشاكية في جواله، كما ثبتت حيازته للمخدرات، وسلمته إلى الشرطة”.

وأوضحت أن “دائرة العرض بهيئة التحقيق والادعاء العام بالمدينة المنورة وجهت للمدعى عليه عدة تهم هي حيازة واستعمال المخدرات، ومخالفة نظام الجرائم المعلوماتية بحيازة صور للمجنى عليها وأخريات، وتهديد المجنى عليها بالرسائل النصية، ومخالفة نظام النقل بنقل المعلمات دون ترخيص، ومحاولة تضليل العدالة بإخفاء معلومات عن موقع سكنه، وتغيير معالمه بنقل الأثاث منه بمساعدة آخرين، واستئجار شقة سكنية وإعدادها للفساد، والاعتداء الجنسي، والاعتداء بالضرب والإيذاء، والخلوة المحرمة.

وأضاف أن “المحكمة أدانت المتهم بالتهم المنسوبة إليه، وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات، و 1000 جلدة، بعد أن رأت أن حدوث الجريمة في شقة المتهم يشير إلى تفريط من المجنى عليها، واعترض المتهم على الحكم، وطلب رفعه إلى محكمة الاستئناف، وقدم لائحة يعترض فيها عليه”.




51 تعليق


  1. ابو عمار [ عدد التعليقات: 7775 ] 21/12/2016 في
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    1

    بما انه اعتدى عليها داخل شقته فهذا يعني انها موافقه على المبداء ولكن عندما اخذ يطالبها بالمبالغ الماليه او ينشر صورها تقدمت بشكوى ضده .

  2. abdul [ عدد التعليقات: 1383 ] 21/12/2016 في
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    2

    كيف يحكمون عليه ٥ سنوات سجن و ١٠٠٠ جلدة ثم يبدلون الحكم الي اعدام؟ ثانيا لماذا نزلت المعلمة من الباص/ السيارة ودخلت الي شقة السائق؟ اشم رائحة ضربني وبكي، سبقني واشتكى

  3. ابو فرح [ عدد التعليقات: 102 ] 21/12/2016 في
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    3

    أكيد هوه مجرم وسوي الجريمه هاذا بس. السؤال كيف طلع المعلمه للشقه واعتداء عليها أكيد والله اعلم فيه علاقة مسبقه

  4. ابوكمال [ عدد التعليقات: 98 ] 21/12/2016 في
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    4

    هذا فساد في اﻷرض

  5. ابو فرح [ عدد التعليقات: 102 ] 21/12/2016 في
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    5

    الله اعلم ياابوعمار بس كلامك فيه نوع من الحقيقة

  6. ابو عمار [ عدد التعليقات: 7775 ] 21/12/2016 في
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    6

    المشكله تكمن في تصوير الفاعل المفعول به ثم تهديده وابتزازه طلبا في الاموال وهذا سبب شكوى المفعول به الى الشرطه او هيئة الامر بالمعروف . ولو ان الفاعل اكتفى بالصداقه لما تقدم المفعول به بالشكوى لانه دخل معه الى شقته وهذا يعني انها راضيه . ولكن قلة العقل عند الفاعل بسبب استعمال المخدرات جعل الموضوع ينكشف لدى الشرطه التي قبضت عليه وارساله للمحكمه التي حكمت عليه بالسجن او القصاص .

  7. جميل [ عدد التعليقات: 18 ] 21/12/2016 في
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    7

    قال الرسول ص لا تخرج المرأة الا مع ذي محرم وفِي حديث آخر ماخلى رجل بأمرأة الا كان الشيطان ثالثهما ،، والله الدين ما جاء بشيء الا بهدف مصلحة معينة للناس اقسم بالله مانهى او امر بشيء الا لمصلحة في الدنيا قبل الآخرة لكن من يفهم !! نهى عن الزنا بسبب عدم اختلاط الأنساب وبسبب الحماية من الأمراض ، نهى عن المخدرات لانها تدمر المخ وتفقد الانسان عقله وقد يرتكب اي جريمه في رأسه ، نهى عن الكذب حماية لمصالح الشخص ومصالح الناس ، نهى عن الغيبه والنميمة حفاظا على العلاقات الطيبة بين الناس وهكذا اقسم بالله العلي العظيم ما امر او نهى بشيء الا لمصلحة لنا او حماية لعلاقاتنا او حفاظا على صحتنا

  8. طارق ولد محمد [ عدد التعليقات: 66 ] 21/12/2016 في
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    8

    ابو عمار تحليلاتك تدل انك استخبارات ..متقاعد .. راضية اجل يمكن طيب هددها بسلاح يمكن قدم لها شي تشربه وهي بحسن نية شربت وداخت ويمكن ويمكن ويمكن .. اتركو عنكم التحليلات وخذو الخبر مثل ماهو وادعو الله ان لا يبتليكم بس .
    يا محققين الزمن الاغبر

  9. جميل [ عدد التعليقات: 18 ] 21/12/2016 في
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    9

    واضح ان المعلمة غلطانة ودليل دخولها شقته وسبب الشكوى فقط من اجل المطالبة بمبلغ مالي والتهديد بنشر الصور وهذا ماجعل المحكمة تتراجع عن القصاص لانها ليست حالة اغتصاب وانما بالتفاق على الزنا بين الطرفين لكن هذه المعلمة كيف تربي طالبات وقد تكون تحمل مرض معدي ووجودها خطر على الطالبات اتمنى من وزارة التربيه والتعليم اضافة عدم التعرض لمشاكل اخلاقيه ، قبل تعيين المعلمات وان يطبق تحليل الفيروسات كل فترة للموظفات وفِي حال القبض على اي موظفة في جريمه هكذا تعاقب بالفصل نهائيا من الخدمة

  10. كريم [ عدد التعليقات: 4 ] 21/12/2016 في
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    10

    والله انك بتتكلم كلام زي الفل

  11. Fataoma [ عدد التعليقات: 2 ] 21/12/2016 في
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    11

    طيب والمقيم اللي اعتدا علي المواطنه ليش مااقامو عليه حد الحرابه ولا ان هذا سعودي
    وبكذا المقيمين ماخذين راحتهم بكل شي حسبي الله ونعم الوكيل بس

  12. 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 [ عدد التعليقات: 1877 ] 21/12/2016 في
    رد
    12

    واهلها كيف يرضون على بنتهم تركب مع سواق وسعودي وخارج المدينة هم اللي ضيعوا الأمانة من البداية يعني تروح مع واحد غريب برا المدينة ما تبونه يعتدي عليها وين ولي امرها ابوها اخوانها وعيال عمها جماعتها وينهم عنها يوصلونها لعملها بس للأسف فيه كثير ناس ماهمهم شرفهم كثر الفلوس اللي تجيهم من ورا هالمعلمة أكيد اذا على مشاويرها كلن يقول انا ماني فاضي ويجيبون لها سواق سواء اجنبي أو سعودي اهم شيء انه يشيل عنهم هم المشاوير وبعد ما ينقطع عنهم راتب المعلمة انا أقول السبب في كل هذا هم الأهل اللي ضيعوا الأمانة وترا السواق ماهو حل حتى لو سعودي وبعضهم يقول يكون شايب أو متقاعد اكثر أمان أبدا الأمان الحقيقي ان الأهل هم اللي يقومون بمحارمهم أو تسوق بنفسها وهذا طبعا محرم عندنا بسبب العادات والتقاليد بس حلال تركب مع سواق ويقولون اذا ساقت بنفسها بضيع شرفها الله المستعان ضاع الشرف بسبب إهمال ولي امرها انا ابي اعرف وشلون اَهلها رضوا تركب مع سواق سعودي ومشاورها برا المدينة يعني سفر كيف رضوا تركب معه ولا بعد مدمن مخدرات حسبي الله على كل من ضيع الأمانة وقصر بحق محارمه

  13. استغفرالله 99 [ عدد التعليقات: 368 ] 21/12/2016 في
    رد
    13

    كفو كفو محكمة المدينة

  14. وهم الايام [ عدد التعليقات: 2384 ] 21/12/2016 في
    رد
    14

    No coment????

  15. ابونواف [ عدد التعليقات: 48 ] 21/12/2016 في
    رد
    15

    صحيح كلامك يابو عمار نفس الكلام الي كنت بقوله

  16. عااشق الجورري [ عدد التعليقات: 408 ] 21/12/2016 في
    رد
    16

    نعوذبالله من الشيطان الرجيم

  17. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 9793 ] 21/12/2016 في
    رد
    17

    لازم توضيح كيف دخلت شقتة هل خدرها تقولون استدرجها كيف مافية اي عذر لها بدخول شقة رجل غريب مهما كانت الاسباب

  18. ساره [ عدد التعليقات: 47 ] 21/12/2016 في
    رد
    18

    ليه مااصرخت ولمت عليه امة لااله الاالله ولارمت نفسها من السياره ؟؟؟؟؟؟!!!!!! يارب سترك

  19. [email protected]@....قاآآآآهرهم👍😎 [ عدد التعليقات: 11137 ] 21/12/2016 في
    رد
    19

    أستمتع الأن….وأشتكي فيما بعد…
    😂😂😂😂😂😂😂😂

  20. ابو عمار [ عدد التعليقات: 7775 ] 21/12/2016 في
    رد
    20

    يا طارق ولد محمد لا يمكن نأخذ الموضوع كما هو ولا ندقق ونبحث ونفتش فيما بين السطور فلو اخذنا الموضوع او الخبر كما هو لاصبحنا كما قيل فيهم هؤلاء هم الرعاع من الناس الذين يهيمون في كل وادي وينعقون مع من نعق وهذا مالا نقبله ولا نتقبله لانفسنا
    ثم يا عزيزي لا يجب ان يكون بين السائق والمعلمات ميانه ورفع الكلفه ليتجراء ويعطيها اي نوع من الشراب او حلاوه او غيره
    فيه احتمال واحد وهو قد يجوز ان السائق يدخن حشيش ومغلق النوافذ وينفخ عليها وبالتالي تأثرت واصابها نوعا من الاغماء فأخذها الى الشقه التي استأجرها لافعاله المشينه وانزلها وكأنها زوجته امام الناس وقد يكون الجيران لا يعرفونه جيدا وادخلها الشقه ثم قضى حاجته منها وصورها ثم اخذ يبتزها بالصور فتقدمت بالشكوى ضده وان كان هذا احتمال ضعيف لان السائق لا يستطيع يستعمل الحشيش مع المعلمات جميعا واثناء قيادة السياره خوفا منهن . اتصور ان السبب الحقيقي هو الابتزاز بالصور وطلب الاموال ولا اتصور ان دخولها لشقته يعتبر اول مره بل قد يجوز انهم اصدقاء منذو زمن وكانت نهايتهم سيئه والعياذ بالله

  21. سييين [ عدد التعليقات: 12 ] 21/12/2016 في
    رد
    21

    الله يغفر لهم ويتجاوز عنهم

    لا تحللون الموقف
    حتى ماتدخلون في اعراض الناس وتقذفوهم

  22. ثلج وبرد ومطر [ عدد التعليقات: 3 ] 21/12/2016 في
    رد
    22

    واضح الحكم لم يصدر الا بعد قناعة القضاء
    وباين من الكلام قدمة خمسة عشر دليل على ذلك
    وما حدث يوم الجريمة لا يعلمه الا الله والمحققين في القضية ولا يجوز لكم الخوض في اعراض الناس مهما كان واهم شي ان المعمله اخذت حقها ورجعت لها كرامتها بالحكم هذا والحمد لله انه لم يقتلها ناس تقع لهم اعظم من هذا
    واسئل الله ان يعوضها خيراً ويبدل حزنها سرور

  23. الهااااجس [ عدد التعليقات: 158 ] 21/12/2016 في
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    23

    يا من تعشقون سيرته و يا من ترجون شفاعته صلوا عليه و سلموا تسليما 🍂

    ﷽ ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ 🍃

  24. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11133 ] 21/12/2016 في
    رد
    24

    عليه الصلاة والسلام

  25. شوق المدينه [ عدد التعليقات: 6 ] 21/12/2016 في
    رد
    25

    الله لا يبتلاينا
    المفروض عقابه عشره سنين و2000 جلده
    والله الدنيا صايره تخوف

  26. رعد *** [ عدد التعليقات: 618 ] 21/12/2016 في
    رد
    26

    والله انه عجيب يكون هذا من معلمة اجيال الله يسامحك

  27. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 374 ] 21/12/2016 في
    رد
    27

    في قضايا مثل هذي وبحق أطفال وماصدر عليهم نفس الحكم ،،،

    القضاه عندنا ماعندهم قوانين واضحه كل قاضي له حكم على هواه ،،،

    كيف تحول الحكم من كم سنه وجلد الى قتل ،،،

  28. هزيم [ عدد التعليقات: 642 ] 21/12/2016 في
    رد
    28

    رعد
    لاتظلم نفسك قبل ان تظلم المعلمه.
    انت لا تعلم الحقيقه.
    استغفر ربك لا يبلاك الله في اهلك.

  29. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11133 ] 21/12/2016 في
    رد
    29

    طيب

  30. أسوووم .. [ عدد التعليقات: 2704 ] 21/12/2016 في
    رد
    30

    أهااا راحت معاهه شقتهه اجللل ..!!!!!

    والله هي اللي يبي لها يقام عليها الححححد .. ماهو هو .. اجل وش ترؤح له شقته .. هي برضاها راححت هي الرخيصصةة تبي هالششي ’’

  31. ام عبدالعزيز [ عدد التعليقات: 241 ] 21/12/2016 في
    رد
    31

    هي شريكه بالجرم ويجب ان يحكم عليها بنفس الحكم يا قاضي لانها ذهبت معه الى شقته وهذا دليل واضح على ان بينهم اتفاق مسبق والله اعلم

  32. جنوبيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 423 ] 21/12/2016 في
    رد
    32

    الله يسترنا دنياء واخره لي متى الوثوق بالسائق والروحه معاه المفروض المعلمات وغيرها دامهم يطلعون معهم مشاوير وللمدارس ماتطلع الا مع مجموعه يعني يوديها وياهم مو لحالها والله يكفينا شرهم

  33. ابو عمار [ عدد التعليقات: 7775 ] 21/12/2016 في
    رد
    33

    يا اخوان نحن لا يمكن نظلم احد ولا نرضى بالظلم لاحد . ولكن نناقش ما ذكرته هي وجاء في الموضوع المطروح للجميع كخبر نشرته الصحيفه .
    ( وإنها كانت يوم الحادثة آخر من تبقى معه لإيصالها إلى منزلها، وأنه اعتدى عليها داخل شقته، وصورها، ثم هددها وابتزها، وساومها على عدم نشر الصور مقابل مبالغ مالية، وقدمت المدعية أكثر من 15 دليلاً على قيامه بذلك”.)
    اولا هل هي متعوده دائما تكون الاخيره في ايصالها لمنزلها ام ان يوم الحادثه كان صدفه او مقصود من قبل السائق ؟ هذا يحتاج الى تأمل وتفكير شويه .
    ثانيا هي تقول انها قدمت 15 دليل على قيامه بجريمته فما هي هذه الادله ؟ هل يوجد ادله عندها غير الصور لان بصراحة اذا عندها ادله كثيره فهذا يعني ان فيه علاقه قديمه بينهم
    بصراحه ماني مرتاح من كلامها فيه شي مخفي

  34. آلاء [ عدد التعليقات: 241 ] 21/12/2016 في
    رد
    34

    راحت معاه للشقه يعني موافقه يا أستاذه يا مربيه الأجيال والقضاء الله يخلف عليه والله المفروض اول شي بما انها ذهبت معه الى شقته فهدا اكبر دليل على وجود علاقه مسبقه يمكن ما بلغت عنه الا بعد عمليه الابتزاز وطلب اموال المهم هذه عبره لبعض المطالبين بحريه المرأه

  35. عروس المصايف [ عدد التعليقات: 309 ] 21/12/2016 في
    رد
    35

    الله لا يوفقه يتستاهل القتل والحرق .بعدين كيف يخلون اجنبي يسوق معلمات .والله لو خلوهن يسوقن كان احسن من ها الجريمه وغيرها كثير .او الوحده تتعلم وتجلس احسن لها عند اهلها او في بيت زوجها اذا كانت متزوجه .ما احد مقصر عليهن بشي لا اهل ولا زوج .احسن من ها الجرايم والحوادث

  36. ابو فرح [ عدد التعليقات: 102 ] 21/12/2016 في
    رد
    36

    صدقوني هيه لها يد في الموضوع هذا بس علي شان يستر علي المعلمه حطها في راس الرجال

  37. شهيد التغلي [ عدد التعليقات: 25 ] 21/12/2016 في
    رد
    37

    كيف راحت معه بالشقة؟؟؟؟ يعني بارادتها ومستحيل يكون اجبرها بالذهاب معه

  38. شهيد التغلي [ عدد التعليقات: 30 ] 21/12/2016 في
    رد
    38

    عروس المصايف تراه مواطن سعودي مو اجنبي

  39. محمد [ عدد التعليقات: 9 ] 21/12/2016 في
    رد
    39

    انا ماني مقتنع بالقصه كامله لان بداية الكلام يقول قتل بعد ما كان حكمينه بجلد سجن خمس سنوات

    وفي اخر الكلام يقولو انه حكمو علية بجلد وسجن خمس وعلى ذلك اعترض المتهم على حكم الجلد السجن بحجة انها احصل الجريمة في شقته
    كلام مايدخل المخ ياصدى انشري
    .

  40. M-512 [ عدد التعليقات: 19 ] 21/12/2016 في
    رد
    40

    لاحول ولا قوة الا باالله

  41. الدوسي [ عدد التعليقات: 372 ] 21/12/2016 في
    رد
    41

    السالفه كلها فيها تلفيق

  42. عزوز 20 [ عدد التعليقات: 4 ] 22/12/2016 في
    رد
    42

    أما آن الأوان لقيادة المرأة للسيارة لكي نتخلص من هالجرائم وترتاح المرأة من هم السواقين وهم المشاوير وتقضي حاجاتها وحاجات عيالها وهي مرتاحة
    الغريب انه مافيه دليل لا من القرأن والسنة يحرم قيادة المرأة او ركوبها للدواب قديمآ
    كأني ببعض من يسميهم الناس مشائخ وهم يشترون لبناتهم احدث موديلات السيارات كما حرموا جوال الباندا قديمآ ويشترون احدث الجوالات ولا فيه موقع تواصل ما دخلو فيه فلننفض غبار التبعية لمن يحرمون بلادليل فالعالم يتطور ونحن الى الوراء للاسف..

  43. مؤدب [ عدد التعليقات: 1 ] 22/12/2016 في
    رد
    43

    حرر الرد

  44. M-512 [ عدد التعليقات: 19 ] 22/12/2016 في
    رد
    44

    لا تقول نحن للوراء لا نحن شعب متطور لكن الشعب ماتعود على فكرة ان المرأة تقود ولا اصلا يجوز لها تقود وانا اتمنى انها تقود لكن بقوانين حازمة برخصة القيادة ومنها يشترط ان السيارة تكون مظللة للمرأة ويكون نظاميا انها ماتركب معها شخص غريب ويكون معها سلاح للحماية فقط ماهو للقتل لا للحماية من اي انسان يحاول يعتدي عليها والأجانب حلهم سهل يمنع منعا باتا انهم يتعاملون معها وخاصة مع موضوع القيادة ونتنهي وانشاءالله ماراح يكون الا الخير والامان

  45. ابو عمار [ عدد التعليقات: 7775 ] 22/12/2016 في
    رد
    45

    لا اتصور ان قيادة المرأة لسياره سيمنعها من الوقع في الخطاء اذا كان عندها رغبه
    السياره ما هي الا وسيله لنقل سواء هي القائد او معها سائق وفي تلك الحالتين يعتمد على المرأه في كيفية توجيهه السياره الى الطريق السليم او المنحرف
    المشكله تكمن في شخصية واخلاق المراة ولا لسياره علاقه بأنحرافها او عدمه

  46. ثلج وبرد ومطر [ عدد التعليقات: 3 ] 22/12/2016 في
    رد
    46

    هذا ذكر الحكم النهاية بالقضية وهو الحد قصاص “حرابه” يعني ما فيه امل

    وذكر من ضمن الاحكام قيامه بعملية الظرب ، القصة واضحه جدا الاعتداء بالظرب يعني استخدم قوته للوصل للمبتغاه وبعدين وجد لديه صور حسب ما ذكر اعلاه لضحايا اخرين يعني المجرم متعود على هذا العمل وعمله مع اكثر من واحده
    يا اخواني ويا اخواتي لا تحكمون على الضحية هكذا فحمدو ربكم انكم لستم مكانها تصورو وقت وقوع الجريمة وفزعها هذا الحاله صدمه قوية لها واتقوا الله في اعراض الناس واسئلوا الله العافيه والحمد لله ان هذا المجرم اخذ جزائه العادل لكان استمر في غيه وظلاله وطاح في اعراض الناس لكان وصل لعرضك او عرضي او عرض اي شخص
    والمراءة اذا وقع لها مثل هذا الامر تخاف من المجتمع الزوج الاب الاخ يعني فضيحة فتحاول ان تستر على الموضوع ولا كن تجدها حاولت ارضائها ليستر عليها بالمال وغيره ولاكن مع الوقت اصبحت لا تملك شي خسرت كل شي ومازال الوحش هذا هامد على صدرها
    فهي مراءة لا حيله لها ، يعني هل تخبر ابنتك غدا اذا تعرضتي الى اغتصاب اخبرينا ولا تخبين علينا هل كل واحد يعمل هكذا مع اخت وبنته وامه فتقوا الله يا اخوان واسئل الله العلي العظيم ان ياخذ حق هذه المراءة اذا كانت فعلا تعرضت للاغتصاب من كل شخص خاض في عرضها

  47. ابو محمد [ عدد التعليقات: 142 ] 22/12/2016 في
    رد
    47

    نعم هذا حكم وشرع الله ثانى شي الى يقول كيف دخلها شقته اكيد هددها بطريقه صورهه بالتهديد او غيرها او ساومها انه بيتركها وضحك عليها وثلاث شي في شي اسمه تحقيق يا اخون وحكم شرع الله لو افترضنا انه راحة معه الشقه برضها كان استمر الحكم الاول عليه 5 سنوات ويمكن اقل من المحكمه لاكن في الموضع شي وتهديد
    ما كان حكم عليه بالقتل ورابع شي قدمة عليه 15 دليل

  48. alfahad41 [ عدد التعليقات: 735 ] 22/12/2016 في
    رد
    48

    يمكن استجد معلومات جديده ووضح انه فعل مع غيرها بالاكراه والجبرية وهو محصن
    اما صاحبة الشقه واضح انها على علاقه معه صعب يطلعها للشقه الا اذا برضاها او عمل معها شي قبل تطلع للشقه

  49. مبارك السرحاني [ عدد التعليقات: 170 ] 22/12/2016 في
    رد
    49

    هذا اول خطاء دخولها الشقه.؟؟؟!!!! القضيه فيها اشكاليه غير صحيحه مع احترامي للضحيه

  50. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11133 ] 22/12/2016 في
    رد
    50

    الله يعلم ولا نعلم يا اخوان لا احد يقعد يحلل والله الواحد ما يعلم ايش مكتوب له بمره يمكن اليوم واحد يتكلم فيها وبكره يصبح بمصيبه. اكبر من مصيبتها ا ولا واخيرا الله يستر على عباده


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