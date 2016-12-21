«جزائية المدينة» تحكم على سائق بالقتل لاستدراجه معلمة واغتصابها وتصويرها وابتزازها

قضت المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة بتنفيذ حد الحرابة على سائق معلمات، وحكمت عليه بالقتل بعد إدانته باستدراج إحدى المعلمات اللائي ينقلهن أثناء عودته بهن من خارج المدينة، والاعتداء عليها، وتصويرها، وابتزازها، متراجعة بذلك عن حكم سابق بسجنه 5 سنوات.
وتفصيلا ، تقدمت “معلمة (36 عاما) بشكوى إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكدت فيها تعرضها للاعتداء من سائقها الذي ينقلها هي وزميلاتها خارج المدينة، وإنها كانت يوم الحادثة آخر من تبقى معه لإيصالها إلى منزلها، وأنه اعتدى عليها داخل شقته، وصورها، ثم هددها وابتزها، وساومها على عدم نشر الصور مقابل مبالغ مالية، وقدمت المدعية أكثر من 15 دليلاً على قيامه بذلك”.
وقالت المصادر إن “الهيئة أوقفت المتهم، وهو مواطن ثلاثيني، وتبين وجود صور للمعلمة الشاكية في جواله، كما ثبتت حيازته للمخدرات، وسلمته إلى الشرطة”.
وأوضحت أن “دائرة العرض بهيئة التحقيق والادعاء العام بالمدينة المنورة وجهت للمدعى عليه عدة تهم هي حيازة واستعمال المخدرات، ومخالفة نظام الجرائم المعلوماتية بحيازة صور للمجنى عليها وأخريات، وتهديد المجنى عليها بالرسائل النصية، ومخالفة نظام النقل بنقل المعلمات دون ترخيص، ومحاولة تضليل العدالة بإخفاء معلومات عن موقع سكنه، وتغيير معالمه بنقل الأثاث منه بمساعدة آخرين، واستئجار شقة سكنية وإعدادها للفساد، والاعتداء الجنسي، والاعتداء بالضرب والإيذاء، والخلوة المحرمة.
وأضاف أن “المحكمة أدانت المتهم بالتهم المنسوبة إليه، وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات، و 1000 جلدة، بعد أن رأت أن حدوث الجريمة في شقة المتهم يشير إلى تفريط من المجنى عليها، واعترض المتهم على الحكم، وطلب رفعه إلى محكمة الاستئناف، وقدم لائحة يعترض فيها عليه”.
51 تعليق
بما انه اعتدى عليها داخل شقته فهذا يعني انها موافقه على المبداء ولكن عندما اخذ يطالبها بالمبالغ الماليه او ينشر صورها تقدمت بشكوى ضده .
كيف يحكمون عليه ٥ سنوات سجن و ١٠٠٠ جلدة ثم يبدلون الحكم الي اعدام؟ ثانيا لماذا نزلت المعلمة من الباص/ السيارة ودخلت الي شقة السائق؟ اشم رائحة ضربني وبكي، سبقني واشتكى
أكيد هوه مجرم وسوي الجريمه هاذا بس. السؤال كيف طلع المعلمه للشقه واعتداء عليها أكيد والله اعلم فيه علاقة مسبقه
هذا فساد في اﻷرض
الله اعلم ياابوعمار بس كلامك فيه نوع من الحقيقة
المشكله تكمن في تصوير الفاعل المفعول به ثم تهديده وابتزازه طلبا في الاموال وهذا سبب شكوى المفعول به الى الشرطه او هيئة الامر بالمعروف . ولو ان الفاعل اكتفى بالصداقه لما تقدم المفعول به بالشكوى لانه دخل معه الى شقته وهذا يعني انها راضيه . ولكن قلة العقل عند الفاعل بسبب استعمال المخدرات جعل الموضوع ينكشف لدى الشرطه التي قبضت عليه وارساله للمحكمه التي حكمت عليه بالسجن او القصاص .
قال الرسول ص لا تخرج المرأة الا مع ذي محرم وفِي حديث آخر ماخلى رجل بأمرأة الا كان الشيطان ثالثهما ،، والله الدين ما جاء بشيء الا بهدف مصلحة معينة للناس اقسم بالله مانهى او امر بشيء الا لمصلحة في الدنيا قبل الآخرة لكن من يفهم !! نهى عن الزنا بسبب عدم اختلاط الأنساب وبسبب الحماية من الأمراض ، نهى عن المخدرات لانها تدمر المخ وتفقد الانسان عقله وقد يرتكب اي جريمه في رأسه ، نهى عن الكذب حماية لمصالح الشخص ومصالح الناس ، نهى عن الغيبه والنميمة حفاظا على العلاقات الطيبة بين الناس وهكذا اقسم بالله العلي العظيم ما امر او نهى بشيء الا لمصلحة لنا او حماية لعلاقاتنا او حفاظا على صحتنا
ابو عمار تحليلاتك تدل انك استخبارات ..متقاعد .. راضية اجل يمكن طيب هددها بسلاح يمكن قدم لها شي تشربه وهي بحسن نية شربت وداخت ويمكن ويمكن ويمكن .. اتركو عنكم التحليلات وخذو الخبر مثل ماهو وادعو الله ان لا يبتليكم بس .
يا محققين الزمن الاغبر
واضح ان المعلمة غلطانة ودليل دخولها شقته وسبب الشكوى فقط من اجل المطالبة بمبلغ مالي والتهديد بنشر الصور وهذا ماجعل المحكمة تتراجع عن القصاص لانها ليست حالة اغتصاب وانما بالتفاق على الزنا بين الطرفين لكن هذه المعلمة كيف تربي طالبات وقد تكون تحمل مرض معدي ووجودها خطر على الطالبات اتمنى من وزارة التربيه والتعليم اضافة عدم التعرض لمشاكل اخلاقيه ، قبل تعيين المعلمات وان يطبق تحليل الفيروسات كل فترة للموظفات وفِي حال القبض على اي موظفة في جريمه هكذا تعاقب بالفصل نهائيا من الخدمة
والله انك بتتكلم كلام زي الفل
طيب والمقيم اللي اعتدا علي المواطنه ليش مااقامو عليه حد الحرابه ولا ان هذا سعودي
وبكذا المقيمين ماخذين راحتهم بكل شي حسبي الله ونعم الوكيل بس
واهلها كيف يرضون على بنتهم تركب مع سواق وسعودي وخارج المدينة هم اللي ضيعوا الأمانة من البداية يعني تروح مع واحد غريب برا المدينة ما تبونه يعتدي عليها وين ولي امرها ابوها اخوانها وعيال عمها جماعتها وينهم عنها يوصلونها لعملها بس للأسف فيه كثير ناس ماهمهم شرفهم كثر الفلوس اللي تجيهم من ورا هالمعلمة أكيد اذا على مشاويرها كلن يقول انا ماني فاضي ويجيبون لها سواق سواء اجنبي أو سعودي اهم شيء انه يشيل عنهم هم المشاوير وبعد ما ينقطع عنهم راتب المعلمة انا أقول السبب في كل هذا هم الأهل اللي ضيعوا الأمانة وترا السواق ماهو حل حتى لو سعودي وبعضهم يقول يكون شايب أو متقاعد اكثر أمان أبدا الأمان الحقيقي ان الأهل هم اللي يقومون بمحارمهم أو تسوق بنفسها وهذا طبعا محرم عندنا بسبب العادات والتقاليد بس حلال تركب مع سواق ويقولون اذا ساقت بنفسها بضيع شرفها الله المستعان ضاع الشرف بسبب إهمال ولي امرها انا ابي اعرف وشلون اَهلها رضوا تركب مع سواق سعودي ومشاورها برا المدينة يعني سفر كيف رضوا تركب معه ولا بعد مدمن مخدرات حسبي الله على كل من ضيع الأمانة وقصر بحق محارمه
كفو كفو محكمة المدينة
No coment????
صحيح كلامك يابو عمار نفس الكلام الي كنت بقوله
نعوذبالله من الشيطان الرجيم
لازم توضيح كيف دخلت شقتة هل خدرها تقولون استدرجها كيف مافية اي عذر لها بدخول شقة رجل غريب مهما كانت الاسباب
ليه مااصرخت ولمت عليه امة لااله الاالله ولارمت نفسها من السياره ؟؟؟؟؟؟!!!!!! يارب سترك
أستمتع الأن….وأشتكي فيما بعد…
😂😂😂😂😂😂😂😂
يا طارق ولد محمد لا يمكن نأخذ الموضوع كما هو ولا ندقق ونبحث ونفتش فيما بين السطور فلو اخذنا الموضوع او الخبر كما هو لاصبحنا كما قيل فيهم هؤلاء هم الرعاع من الناس الذين يهيمون في كل وادي وينعقون مع من نعق وهذا مالا نقبله ولا نتقبله لانفسنا
ثم يا عزيزي لا يجب ان يكون بين السائق والمعلمات ميانه ورفع الكلفه ليتجراء ويعطيها اي نوع من الشراب او حلاوه او غيره
فيه احتمال واحد وهو قد يجوز ان السائق يدخن حشيش ومغلق النوافذ وينفخ عليها وبالتالي تأثرت واصابها نوعا من الاغماء فأخذها الى الشقه التي استأجرها لافعاله المشينه وانزلها وكأنها زوجته امام الناس وقد يكون الجيران لا يعرفونه جيدا وادخلها الشقه ثم قضى حاجته منها وصورها ثم اخذ يبتزها بالصور فتقدمت بالشكوى ضده وان كان هذا احتمال ضعيف لان السائق لا يستطيع يستعمل الحشيش مع المعلمات جميعا واثناء قيادة السياره خوفا منهن . اتصور ان السبب الحقيقي هو الابتزاز بالصور وطلب الاموال ولا اتصور ان دخولها لشقته يعتبر اول مره بل قد يجوز انهم اصدقاء منذو زمن وكانت نهايتهم سيئه والعياذ بالله
الله يغفر لهم ويتجاوز عنهم
لا تحللون الموقف
حتى ماتدخلون في اعراض الناس وتقذفوهم
واضح الحكم لم يصدر الا بعد قناعة القضاء
وباين من الكلام قدمة خمسة عشر دليل على ذلك
وما حدث يوم الجريمة لا يعلمه الا الله والمحققين في القضية ولا يجوز لكم الخوض في اعراض الناس مهما كان واهم شي ان المعمله اخذت حقها ورجعت لها كرامتها بالحكم هذا والحمد لله انه لم يقتلها ناس تقع لهم اعظم من هذا
واسئل الله ان يعوضها خيراً ويبدل حزنها سرور
يا من تعشقون سيرته و يا من ترجون شفاعته صلوا عليه و سلموا تسليما 🍂
﷽ ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ 🍃
عليه الصلاة والسلام
الله لا يبتلاينا
المفروض عقابه عشره سنين و2000 جلده
والله الدنيا صايره تخوف
والله انه عجيب يكون هذا من معلمة اجيال الله يسامحك
في قضايا مثل هذي وبحق أطفال وماصدر عليهم نفس الحكم ،،،
القضاه عندنا ماعندهم قوانين واضحه كل قاضي له حكم على هواه ،،،
كيف تحول الحكم من كم سنه وجلد الى قتل ،،،
رعد
لاتظلم نفسك قبل ان تظلم المعلمه.
انت لا تعلم الحقيقه.
استغفر ربك لا يبلاك الله في اهلك.
طيب
أهااا راحت معاهه شقتهه اجللل ..!!!!!
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والله هي اللي يبي لها يقام عليها الححححد .. ماهو هو .. اجل وش ترؤح له شقته .. هي برضاها راححت هي الرخيصصةة تبي هالششي ’’
هي شريكه بالجرم ويجب ان يحكم عليها بنفس الحكم يا قاضي لانها ذهبت معه الى شقته وهذا دليل واضح على ان بينهم اتفاق مسبق والله اعلم
الله يسترنا دنياء واخره لي متى الوثوق بالسائق والروحه معاه المفروض المعلمات وغيرها دامهم يطلعون معهم مشاوير وللمدارس ماتطلع الا مع مجموعه يعني يوديها وياهم مو لحالها والله يكفينا شرهم
يا اخوان نحن لا يمكن نظلم احد ولا نرضى بالظلم لاحد . ولكن نناقش ما ذكرته هي وجاء في الموضوع المطروح للجميع كخبر نشرته الصحيفه .
( وإنها كانت يوم الحادثة آخر من تبقى معه لإيصالها إلى منزلها، وأنه اعتدى عليها داخل شقته، وصورها، ثم هددها وابتزها، وساومها على عدم نشر الصور مقابل مبالغ مالية، وقدمت المدعية أكثر من 15 دليلاً على قيامه بذلك”.)
اولا هل هي متعوده دائما تكون الاخيره في ايصالها لمنزلها ام ان يوم الحادثه كان صدفه او مقصود من قبل السائق ؟ هذا يحتاج الى تأمل وتفكير شويه .
ثانيا هي تقول انها قدمت 15 دليل على قيامه بجريمته فما هي هذه الادله ؟ هل يوجد ادله عندها غير الصور لان بصراحة اذا عندها ادله كثيره فهذا يعني ان فيه علاقه قديمه بينهم
بصراحه ماني مرتاح من كلامها فيه شي مخفي
راحت معاه للشقه يعني موافقه يا أستاذه يا مربيه الأجيال والقضاء الله يخلف عليه والله المفروض اول شي بما انها ذهبت معه الى شقته فهدا اكبر دليل على وجود علاقه مسبقه يمكن ما بلغت عنه الا بعد عمليه الابتزاز وطلب اموال المهم هذه عبره لبعض المطالبين بحريه المرأه
الله لا يوفقه يتستاهل القتل والحرق .بعدين كيف يخلون اجنبي يسوق معلمات .والله لو خلوهن يسوقن كان احسن من ها الجريمه وغيرها كثير .او الوحده تتعلم وتجلس احسن لها عند اهلها او في بيت زوجها اذا كانت متزوجه .ما احد مقصر عليهن بشي لا اهل ولا زوج .احسن من ها الجرايم والحوادث
صدقوني هيه لها يد في الموضوع هذا بس علي شان يستر علي المعلمه حطها في راس الرجال
كيف راحت معه بالشقة؟؟؟؟ يعني بارادتها ومستحيل يكون اجبرها بالذهاب معه
عروس المصايف تراه مواطن سعودي مو اجنبي
انا ماني مقتنع بالقصه كامله لان بداية الكلام يقول قتل بعد ما كان حكمينه بجلد سجن خمس سنوات
وفي اخر الكلام يقولو انه حكمو علية بجلد وسجن خمس وعلى ذلك اعترض المتهم على حكم الجلد السجن بحجة انها احصل الجريمة في شقته
كلام مايدخل المخ ياصدى انشري
.
لاحول ولا قوة الا باالله
السالفه كلها فيها تلفيق
أما آن الأوان لقيادة المرأة للسيارة لكي نتخلص من هالجرائم وترتاح المرأة من هم السواقين وهم المشاوير وتقضي حاجاتها وحاجات عيالها وهي مرتاحة
الغريب انه مافيه دليل لا من القرأن والسنة يحرم قيادة المرأة او ركوبها للدواب قديمآ
كأني ببعض من يسميهم الناس مشائخ وهم يشترون لبناتهم احدث موديلات السيارات كما حرموا جوال الباندا قديمآ ويشترون احدث الجوالات ولا فيه موقع تواصل ما دخلو فيه فلننفض غبار التبعية لمن يحرمون بلادليل فالعالم يتطور ونحن الى الوراء للاسف..
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لا تقول نحن للوراء لا نحن شعب متطور لكن الشعب ماتعود على فكرة ان المرأة تقود ولا اصلا يجوز لها تقود وانا اتمنى انها تقود لكن بقوانين حازمة برخصة القيادة ومنها يشترط ان السيارة تكون مظللة للمرأة ويكون نظاميا انها ماتركب معها شخص غريب ويكون معها سلاح للحماية فقط ماهو للقتل لا للحماية من اي انسان يحاول يعتدي عليها والأجانب حلهم سهل يمنع منعا باتا انهم يتعاملون معها وخاصة مع موضوع القيادة ونتنهي وانشاءالله ماراح يكون الا الخير والامان
لا اتصور ان قيادة المرأة لسياره سيمنعها من الوقع في الخطاء اذا كان عندها رغبه
السياره ما هي الا وسيله لنقل سواء هي القائد او معها سائق وفي تلك الحالتين يعتمد على المرأه في كيفية توجيهه السياره الى الطريق السليم او المنحرف
المشكله تكمن في شخصية واخلاق المراة ولا لسياره علاقه بأنحرافها او عدمه
هذا ذكر الحكم النهاية بالقضية وهو الحد قصاص “حرابه” يعني ما فيه امل
وذكر من ضمن الاحكام قيامه بعملية الظرب ، القصة واضحه جدا الاعتداء بالظرب يعني استخدم قوته للوصل للمبتغاه وبعدين وجد لديه صور حسب ما ذكر اعلاه لضحايا اخرين يعني المجرم متعود على هذا العمل وعمله مع اكثر من واحده
يا اخواني ويا اخواتي لا تحكمون على الضحية هكذا فحمدو ربكم انكم لستم مكانها تصورو وقت وقوع الجريمة وفزعها هذا الحاله صدمه قوية لها واتقوا الله في اعراض الناس واسئلوا الله العافيه والحمد لله ان هذا المجرم اخذ جزائه العادل لكان استمر في غيه وظلاله وطاح في اعراض الناس لكان وصل لعرضك او عرضي او عرض اي شخص
والمراءة اذا وقع لها مثل هذا الامر تخاف من المجتمع الزوج الاب الاخ يعني فضيحة فتحاول ان تستر على الموضوع ولا كن تجدها حاولت ارضائها ليستر عليها بالمال وغيره ولاكن مع الوقت اصبحت لا تملك شي خسرت كل شي ومازال الوحش هذا هامد على صدرها
فهي مراءة لا حيله لها ، يعني هل تخبر ابنتك غدا اذا تعرضتي الى اغتصاب اخبرينا ولا تخبين علينا هل كل واحد يعمل هكذا مع اخت وبنته وامه فتقوا الله يا اخوان واسئل الله العلي العظيم ان ياخذ حق هذه المراءة اذا كانت فعلا تعرضت للاغتصاب من كل شخص خاض في عرضها
نعم هذا حكم وشرع الله ثانى شي الى يقول كيف دخلها شقته اكيد هددها بطريقه صورهه بالتهديد او غيرها او ساومها انه بيتركها وضحك عليها وثلاث شي في شي اسمه تحقيق يا اخون وحكم شرع الله لو افترضنا انه راحة معه الشقه برضها كان استمر الحكم الاول عليه 5 سنوات ويمكن اقل من المحكمه لاكن في الموضع شي وتهديد
ما كان حكم عليه بالقتل ورابع شي قدمة عليه 15 دليل
يمكن استجد معلومات جديده ووضح انه فعل مع غيرها بالاكراه والجبرية وهو محصن
اما صاحبة الشقه واضح انها على علاقه معه صعب يطلعها للشقه الا اذا برضاها او عمل معها شي قبل تطلع للشقه
هذا اول خطاء دخولها الشقه.؟؟؟!!!! القضيه فيها اشكاليه غير صحيحه مع احترامي للضحيه
الله يعلم ولا نعلم يا اخوان لا احد يقعد يحلل والله الواحد ما يعلم ايش مكتوب له بمره يمكن اليوم واحد يتكلم فيها وبكره يصبح بمصيبه. اكبر من مصيبتها ا ولا واخيرا الله يستر على عباده