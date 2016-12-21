محكمة المدينة توافق على فسخ عقد نكاح زوجة سجين تكفيري

نايف السالم (صدى):
حكمت الدائرة الأولى للأحوال الشخصية بمحكمة المدينة المنورة، بفسخ عقد نكاح زوجة سجين تكفيري متورط بقضايا إرهابية بعد تقدم الزوجة بطلب الفسخ؛ خوفاً على أبنائها بعد ملاحظتها تأثرهم بفكر والدهم.
وقال شقيق الزوجة أن شقيقته لديها 5 أبناء، واكتشفت بعد 11 عاماً من محاكمة زوجها أنه قائد بخلية إرهابية ومسؤول بتنظيم القاعدة ومتهم في عدة قضايا إرهابية.
وأضاف ، أنها لاحظت تأثر أبنائها بالفكر الضال عقب كل زيارة لأبيهم في السجن، ما ولّد لديها شعوراً بالخوف على أمانها واستقرارها المعيشي.
واوضح أن شقيقته ظلت تطالب زوجها بتطليقها لمدة عامين إلا أنه رفض، لتضطر في النهاية لرفع دعوى تطالب فيها بفسخ نكاحها، وذكرت في دعواها أن أبناءها تأثروا بالفكر الضال لتصدر المحكمة حكماً لصالحها وأيدته محكمة الاستئناف.
4 تعليقات
ربنا يعينك علي تربيتهم
وهل الفسخ سيمنع الانباء من زيارة والدهم؟ اكيد عيالها فوق ١١ سنة وربما بعضهم تجاوز سن البلوغ /الرشد. تتطلق اوكي. بس يمنعون الابناء من زيارة ابيهم عنوة؟ هذا كثير الا اذا كان حكم عليه بالاعدام.
وقال شقيق الزوجة أن شقيقته لديها 5 أبناء، واكتشفت بعد 11 عاماً من محاكمة زوجها أنه قائد بخلية إرهابية ومسؤول بتنظيم القاعدة ومتهم في عدة قضايا إرهابية.
بما انه زعيم خليه ارهابيه ومتورط في اعمال ارهابيه ومسؤل بتنظيم القاعده فمن الاولى ان يعدم بحد السيف والتخلص منه ومن افكاره المضلله
اما بقاءه في السجن فهذا سيكون خطر على الابناء والمفروض يمنع من الزياره نهائي
المفروض بعد يمنعون الزيارة عن ابوهم دامه خطر على فكرهم اعوذ بالله هذي مصيبة والله بلاها فيها وبعدين يا مسؤولين الله يجزاكم ليش تمرمطون المرأة الضعيفة مع زوج مجرم ما يحتاج كل هذا افسخوا نكاحها بدون مطالبات لانه يعتبر عيب شرعي بالزوج وحماية للمرأة من ظلمه فسخ نكاحها أولى الحمدلله ان الله فكها من شره بس بعد الخطر للحين موجود دامه ابوهم ويزورونه المفروض يقصونه ويفكونا من شره ويحمون عياله منه