اشتباك بين عضوي هيئة التدريس داخل أروقة جامعة تبوك ..والطلاب يفضون المشاجرة

محمود البلوي (صدى):

نشبت مشاجرة بين اثنين من أعضاء هيئة التدريس من المتعاقدين (من جنسية عربية)، وعراك بالأيدي داخل أروقة كلية الشريعة بجامعة تبوك، يوم الثلاثاء الماضي.

جاء الاشتباك نتيجة خلاف بين العضوين عقب اجتماع بالقسم، فيما لم تُعرف الدوافع الحقيقية للمشكلة، وتدخل بعض أعضاء هيئة التدريس والطلاب لإنهاء المشاجرة.

وعبر الطلاب الذين شهدوا الواقعة عن استيائهم وتذمرهم مما وصل إليه الأمر بين اثنين من قادة التعليم في الكلية.‎