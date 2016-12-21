وفاة الطفلة ماجي مؤمن الضحية 27 في تفجير الكنيسة البطرسية بالقاهرة

القاهرة (صدى):

لفظت الطفلة ماجي مؤمن انفاسها الاخيرة ؛ وتعد هي الضحية رقم 27 لتفجير الكنيسة البطرسية بالقاهرة الذي وقع في القاهرة الأحد قبل الماضي وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات متأثرة بإصابتها التي لحقت بها من جراء الحادث.

وكانت الطفلة تتلقى العلاج بمستشفى الجلاء العسكري حيث كانت مصابة بشظية في المخ وتهتك في الرئة وانتقلت للمستشفى في حالة غيبوبة تامة حتى وفاتها صباح الثلاثاء.

فيما طلبت والدة الطفلة من المعزين الراغبين في مواساتها بارتداء ثياب بيضاء مؤكدة أن ابنتها زفت إلى السماء.

يذكر ان الطفلة ماجى تبلغ من العمر 10 سنوات وهي تلميذة بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة كلية رمسيس للبنات وكانت تلعب كرة الطائرة في نادي وادي دجلة، وساهمت في فوز فريقها في آخر مباراة أدتها معه كما أن لها هوايات فنية حيث أدت دور ميكال زوجة النبي داوود عليه السلام في إحدى المسرحيات الفنية.