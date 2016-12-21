بالصور..لقطات تجمع محمد بن سلمان بعدد من الإعلاميين تتسم بالبساطة في قصر عرقة بالرياض

عادل الحربي (صدى):

تناقل رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صوراً خارج البروتوكول الرسمي جمعت بين ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع عدد من الإعلاميين أمس الثلاثاء، في قصر عرقة بالعاصمة الرياض .

وأوضحت الصور الأمير محمد بن سلمان مع كل من داود الشريان ووليد الفراج وتركي العجمة بشكل اتسم بالبساطة؛ حيث لم يرتد الشماغ، ما أثار إعجاب المغردين الذين تداولوا هذه الصور.