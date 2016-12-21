بالصور..لقطات تجمع محمد بن سلمان بعدد من الإعلاميين تتسم بالبساطة في قصر عرقة بالرياض

عادل الحربي (صدى):
تناقل رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صوراً خارج البروتوكول الرسمي جمعت بين ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع عدد من الإعلاميين أمس الثلاثاء، في قصر عرقة بالعاصمة الرياض .
وأوضحت الصور الأمير محمد بن سلمان مع كل من داود الشريان ووليد الفراج وتركي العجمة بشكل اتسم بالبساطة؛ حيث لم يرتد الشماغ، ما أثار إعجاب المغردين الذين تداولوا هذه الصور.
24 تعليق
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القاسم المشترك ان كلهم نصراويين !!!
الله يطول بعمر المحمدين وأبو فهد .
لخدمة الدين والوطن والقضاء على خاين جاسوس عميل يريد ان يزرع الفتنه
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الامير محمد رجل متواضع وطموح نسال الله له التوفيق
الامير محمد رجل متواضع وطموح نسال الله له التوفيق
طبعا بكرة إعلان الميزانية وبيكون فيها عجز وقرارات تمس المواطن فلا بد من وجود مطبلين
…
التواضع سمة المسلم
…
الشريان عجز يمغط رقبته ريوس الله المستعان ذابحاً نفسه الا بياخذ صوره سرفي مدري سيرفي
يا من تعشقون سيرته و يا من ترجون شفاعته صلوا عليه و سلموا تسليما 🍂
﷽ ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ 🍃
يا من تعشقون سيرته و يا من ترجون شفاعته صلوا عليه و سلموا تسليما 🍂
﷽ ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ 🍃
لا والله القاسم المشترك بينهم هو الصلع كلهم مصلعين
لا والله القاسم المشترك بينهم هو الصلع كلهم مصلعين
الله يوفقهم ويسدد خطاهم
الله يستر بداية
اجل رؤوسهم الصلعه تشبه الشمام
تلاحم القيادة مع الشعب
تقهر أعداء السعوديه
بالذات ايران واتباعها من الخوارج
الإخوان والدواعش
البساطه ميزة الامير محمد بن سلمان حفظه الله
لله دره كنا نحتاج ل هذا الرجل و أتى في الوقت المناسب
اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
كل مازاد تواضع زاده الله رفعه من عنده
ربي وفق مليكنا ومساعديه لكل خير لبلدنا خاصه ولجميع بلاد المسلمين عامه