بالصور..لقطات تجمع محمد بن سلمان بعدد من الإعلاميين تتسم بالبساطة في قصر عرقة بالرياض

بالصور..لقطات تجمع محمد بن سلمان بعدد من الإعلاميين تتسم بالبساطة في قصر عرقة بالرياض
عادل الحربي (صدى):

تناقل رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صوراً خارج البروتوكول الرسمي جمعت بين ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع عدد من الإعلاميين أمس الثلاثاء، في قصر عرقة بالعاصمة الرياض .

وأوضحت الصور الأمير محمد بن سلمان مع كل من داود الشريان ووليد الفراج وتركي العجمة بشكل اتسم بالبساطة؛ حيث لم يرتد الشماغ، ما أثار إعجاب المغردين الذين تداولوا هذه الصور.

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24 تعليق


  1. عبدالله [ عدد التعليقات: 1 ] 21/12/2016 في
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    1

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  2. اسيرالاقدار [ عدد التعليقات: 897 ] 21/12/2016 في
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    2

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  3. العالميه صعبه كويه [ عدد التعليقات: 5 ] 21/12/2016 في
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    3

    القاسم المشترك ان كلهم نصراويين !!!

  4. ز [ عدد التعليقات: 1271 ] 21/12/2016 في
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    4

    الله يطول بعمر المحمدين وأبو فهد .
    لخدمة الدين والوطن والقضاء على خاين جاسوس عميل يريد ان يزرع الفتنه

  5. الراقي [ عدد التعليقات: 16 ] 21/12/2016 في
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    5

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  6. طاخ طيخ [ عدد التعليقات: 13 ] 21/12/2016 في
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    6

    الامير محمد رجل متواضع وطموح نسال الله له التوفيق

  7. طاخ طيخ [ عدد التعليقات: 13 ] 21/12/2016 في
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    7

    الامير محمد رجل متواضع وطموح نسال الله له التوفيق

  8. dpdn [ عدد التعليقات: 87 ] 21/12/2016 في
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    8

    طبعا بكرة إعلان الميزانية وبيكون فيها عجز وقرارات تمس المواطن فلا بد من وجود مطبلين

  9. الراقي [ عدد التعليقات: 16 ] 21/12/2016 في
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    9

  10. عااشق الجورري [ عدد التعليقات: 408 ] 21/12/2016 في
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    10

    التواضع سمة المسلم

  11. جعفر [ عدد التعليقات: 7 ] 21/12/2016 في
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    11

  12. شايب بروحه [ عدد التعليقات: 71 ] 21/12/2016 في
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    12

    الشريان عجز يمغط رقبته ريوس الله المستعان ذابحاً نفسه الا بياخذ صوره سرفي مدري سيرفي

  13. الهااااجس [ عدد التعليقات: 158 ] 21/12/2016 في
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    13

    يا من تعشقون سيرته و يا من ترجون شفاعته صلوا عليه و سلموا تسليما 🍂

    ﷽ ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ 🍃

  14. الهااااجس [ عدد التعليقات: 158 ] 21/12/2016 في
    رد
    14

    يا من تعشقون سيرته و يا من ترجون شفاعته صلوا عليه و سلموا تسليما 🍂

    ﷽ ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ 🍃

  15. مشععل [ عدد التعليقات: 14 ] 21/12/2016 في
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    15

    لا والله القاسم المشترك بينهم هو الصلع كلهم مصلعين

  16. مشععل [ عدد التعليقات: 14 ] 21/12/2016 في
    رد
    16

    لا والله القاسم المشترك بينهم هو الصلع كلهم مصلعين

  17. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8562 ] 21/12/2016 في
    رد
    17

    الله يوفقهم ويسدد خطاهم

  18. الخالدي [ عدد التعليقات: 150 ] 21/12/2016 في
    رد
    18

    الله يستر بداية

  19. عقاب بن صقر شاهين الحر [ عدد التعليقات: 2592 ] 22/12/2016 في
    رد
    19

    اجل رؤوسهم الصلعه تشبه الشمام

  20. Saeed [ عدد التعليقات: 8 ] 22/12/2016 في
    رد
    20

    تلاحم القيادة مع الشعب
    تقهر أعداء السعوديه
    بالذات ايران واتباعها من الخوارج
    الإخوان والدواعش

  21. ابو عمار [ عدد التعليقات: 7775 ] 22/12/2016 في
    رد
    21

    البساطه ميزة الامير محمد بن سلمان حفظه الله

  22. داعي سلام [ عدد التعليقات: 11 ] 22/12/2016 في
    رد
    22

    لله دره كنا نحتاج ل هذا الرجل و أتى في الوقت المناسب

  23. ✔️ مااااجد ✔️ [ عدد التعليقات: 4694 ] 22/12/2016 في
    رد
    23

    اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

  24. alfahad41 [ عدد التعليقات: 735 ] 22/12/2016 في
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    24

    كل مازاد تواضع زاده الله رفعه من عنده
    ربي وفق مليكنا ومساعديه لكل خير لبلدنا خاصه ولجميع بلاد المسلمين عامه


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