رئيس “الاتصالات” يعثر على الطفل سعد صاحب الرسالة المؤثرة ويعده بتسليمه “آي فون 6”

عادل الحربي (صدى):

أعلن الدكتور خالد البياري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية،العثور على الطفل الذي يستسمح والدته بشراء ” آي فون 6″ ،مستعمل ، مؤكدا انه سوف يلتقيه بعد أيام، ويُسلِّمه هديته .

جاء ذلك بعد أيام من رسالة مؤثرة، أرسلها طفل سعودي إلى والدته طالبًا “استسماحها” لشراء “آي فون 6” مستعمل، وبعد أن دشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي وسمًا للعثور على الطفل سعد بعنوان #مين_يعرف_سعد، بعد تفاعل الدكتور خالد البياري ومطالبته بتوصيله للطفل.

وقد تفاعل الدكتور البياري قبل يومين مع رسالة الطفل المتداوَلة لوالدته، داعيًا متابعيه إلى توصيله للطفل سعد.

وغرد البياري قائلاً: “‏أحد يعرف (سعد) يدلنا عليه؟ ‏صراحة.. مع الوعود اللي حاطها للوالدة يستاهل سعد.. ‏‫#مين_يعرف_سعد؟”.

واعلن الدكتور البياري عبر حسابه بـ”تويتر” أمس العثور على الطفل سعد صاحب تلك الرسالة الجميلة لوالدته، وأنه – إن شاء الله – سيلتقيه بعد أيام، ويسلِّمه هديته.

وكانت الرسالة المتداوَلة للطفل سعد بها وعد لوالدته بأنه عند شرائها الجهاز له سينفِّذ أربعة وعود: أولها تغيير تصرفاته السابقة، ومواظبته على الصلاة، وبر والدته وأشقائه، وأخيرًا بقاء الجوال مع والدته لحين انتهاء مذاكرته.