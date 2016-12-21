معرض القهوة والشوكولاته الدولي ينطلق بالرياض

نايف العضياني (صدى):

انطلقت اليوم في مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض فعاليات معرض القهوة والشكولاتة الدولي الثالث، الذي أفتتحه عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالرياض ورئيس مجلس إدارة مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض ماجد بن عبد المحسن الحكير ، وسط حضور جماهيري كبير.

وتنوعت المشاركات في هذه النسخة من المعرض بين محلية ودولية ورواد أعمال محترفين في مجال القهوة والشوكولاتة، حيث تضمنت قائمة المشاركين والعارضين عددًا من أبرز صناع وتجار القهوة والشوكولاتة، ووكلاء العلامات العالمية , إضافة إلى ممثلي شركات الشكولاتة العالمية في المنطقة الذين يشاركون في المعرض لإثبات وإبراز مكانة علاماتهم التجارية وحضورهم القوي في السوق الخليجية والعربية وتعزيز تواصلهم مع عملائهم إضافة إلى عرض كل مستلزمات القهوة والشوكولاتة من أجهزة وماكينات تصنيع وتحضير.

وأكد الحكير أن المعرض يزيد من الفرص الاقتصادية، ويسهم في استقطاب الخبرات العالمية في هذه الصناعة.

وتشهد هذه الدورة من المعرض مشاركة شركات عالمية من البرازيل والهند والفلبين وإندونيسيا وتركيا ولبنان وعمان ومصر والإمارات.

كما يقدم المعرض هذا العام استثمارات جديدة للشباب والشابات السعوديين في هذه القطاع الحيوي، ويتطلعون لفتح آفاق جديدة أمامهم كرواد أعمال ، ويأملون أن يكون لهم دور في وضع المملكة على خارطة الدول المنتجة لسلعتي القهوة والشوكولاتة ، لاسيما وأنه يوجد في المملكة أكثر 70 ألف شجرة من أجود أنواع البن بالعالم تزين جبال جازان ترافقها أشجار الكاكاو التي نجحت هيئة تطوير منطقة فيفا بزراعتها في أول تجربة على مستوى العالم العربي، بهدف الوصول بهذا المنتج إلى العالمية لتحقيق دخل اقتصادي وتنموي للمملكة .

يذكر أن انطلاقة المعرض حظيت بتغطية إعلامية ، خصوصاً من بلدان الدول المشاركة بالمعرض.