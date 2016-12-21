بالفيديو ..ابطال الحد الجنوبي يستولون على مستودعات للألغام الحوثية وكتب إيرانيةوطلاسم

حسن الجعفري (صدى):

تمكن أبطال الحد الجنوبي من تحقيق انتصارًا يضاف إلى انتصاراتهم السابقة في موقع يُسمى شعيب القوب، وذلك عندما استطاعوا الاستيلاء على المنطقة التي كانت مفخخة بالألغام، وقاموا بتفجير الألغام، وبسطوا نفوذهم في الموقع الذي وجدوا فيه مستودعات للألغام في كهوف، وكتبًا إيرانية، وفتاوى لحسين بدر الدين الحوثي، إضافة إلى طلاسم.

فيما ولاذ الحوثيون بالفرار، بمن فيهم القناصة، فيما لم يُصب أحد من جنودنا البواسل بأي أذى .

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