الإطاحة بـ«باكستاتي» هدد امرأة بذبح طفلها بعدما قاومته دفاعًا عن شرفها في مكة

تباشر دائرة العرض والأخلاق بهيئة التحقيق والادّعاء العام بمكة المكرمة تحقيقاتها مع مقيم من الجنسية الباكستانية في العقد الثالث من العمر أقدم على التحرش والتهديد لامرأة بذبح طفلها بعدما قاومته الأم دفاعًا عن شرفها داخل منزلها بجنوب مكة المكرمة.
وتعود احداث الواقعة ؛ قام مقيمًا من الجنسية الباكستانية باستغلال خروج رب الأسرة لعمله من منزله في أحد المخططات العشوائية بجنوب مكة المكرمة وهم بالقفز إلى داخل المنزل حاملاً معه سلاحًا أبيض بعد صلاة الفجر وفاجأ امرأة عشرينية من الجنسية الآسيوية وأطفالها مطالبها بالتمكين له والرضوخ لرغباته الدنيئة وإلا بالإقدام على قتل أحد أطفالها الصغار، الأمر الذي حدا بالأم بالدفاع عن ابنها وشرفها وهاجمت الجاني والتشابك معه بالأيدي مطلقةً صرخات النجدة حيث لم يكتفِ وقام بالتحرش بها وبملامسة أجزاء حساسة من جسدها وسط صراخ أطفالها وبعد خوف الجاني من اكتشاف أمره فر هاربًا من الموقع.
وقال إحدى المصادر أن المرأة قامت بالاتصال على زوجها الذي وصل للمنزل على وجه السرعة حيث قدم بلاغًا للجهات الأمنية بوقوع محاولة اغتصاب زوجته وتهديد أطفاله بالقتل.
وتمكن مركز شرطة العزيزية بجمع المعلومات عن أوصاف الجاني وبتشكيل فرق بحث وتحرٍ أسفر ذلك بالقبض على مجموعة وافدين مشتبه بهم، وبعد ذلك تم ترتيب طابور عرض فتعرفت المرأة على الجاني وتم توجيه الاتهام له بما نُسب إليه وبالتحقيق معه اعترف بفعله الإجرامي الدنيء وتم إحالة كامل أوراق القضية إلى دائرة العرض والأخلاق بهيئة التحقيق والادّعاء العام بمكة المكرمة لاستكمال التحقيقات اللازمة بحكم الاختصاص.
21 تعليق
فعلا القضية غريبة شوي….
بس الباكستاني…
هازا رااااس لازم سيف يشيل😎😎😎
اجنبي سجن سنتين وترحيل ويجلس هناك 6 شهور اجازه ويرجع هنا لان اصلن مافي بلد في العالم تعطي .. وجه وتشفق عليهم وهم يرتكبون انواع الفساد كثر الشعب السعودي صاحب الاخلاق الجميله ههههههه
عشوائيات مكة خطيرة
وامانة مكة غايبة عن ذلك
أجانب ..اتركوهم يفترسوا بعض لعلهم ينقرضون
أتمنى إيقاع اشد العقوبات في حقه ليكون عبرة لغيره
واضح انه انسان غير سوي والا ما فعل فعلته الشنيعه
دافعت عن شرفها وهو الظالم ان شاء الله يأخذ جزاه حسبي الله على كل ظالم
قصو راسة وفكونا من الاجانب ملو البلد حتى مكة مايراعون قدسيتها
إجراام الواافدين وعدم الأكتراث بالجزائااات الرادعه
( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ( 33 ) )
يطبق بحقه الشرع وهذا جزاءه ليكون عبرو لغيره
المفروض يصلب
يا من تعشقون سيرته و يا من ترجون شفاعته صلوا عليه و سلموا تسليما 🍂
﷽ ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ 🍃
اللهم صلّ على نبينا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عنه الغافلون
مالت عليه الكلب اكرمكم الله ويا كرهي للأجانب مثل ذولا الله يكفانا شرهم وليتهم رحلوهم لبلدانهم يجون عمره وحج وسكنو مكه للأبد وأجرمو من خلال مانقرأ
حسبونا الله ونعم الوكيل ع هولاء الاجانب ماكلين من خير البلد ويفسدون فيه .الله يشيلهم ويريحنا منهم .
حسبي الله عليه ونعم الوكيل عليه ، طيب سؤال الحين وش صار على السالفة ألي صارت قبل سنه انا قرأتها بصحيفه صدى المحترمه ، الباكستاني ألي طلع بطالبة كليه واغتصبها باالقوه هو صاحبه المجرم وش صار حكموا عليهم ولا سفروهم الى بلدهم!!!؟
القصة ألي انا كنت اقصدها كانت بمدنيه بريدة ،، انا صراحة تمنيت يحكمون على الاثنين باالاعدام وهو اصلا قليل بحقهم،، وشكرا لكي يااجمل صحيفة ♥صدى♥
ياجماعة الخير لا تعممون على الجميع كل شعب فيه الطيب والبطال لاجل ماتكسبون ذنب الجميع
سلامتكم
هذا مجرم سابق !
والليل انهم عرضوه مع مجموعه من اصحاب السوابق!!!
كيف يبقى بالبلد وهو مجرم سابق!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
هذا مفسد في الارض حسبي الله عليه ، الله يعذبه في قبره قبل الاخره انشاء الله يارب.
صدى سكاكينكم وسواطيركم اللي في الصور دائما مكرره ونفسها جبتو الرعب فينا غيروها باشكال جديده وجذابه مو معقوله مافيه ال هي ما جاها الصداء .
لله در هذه المرأة الشجاعه في مقاومتها لهذا المجرم الخائن ,
لله در رجال الامن كيف إستطاعوا في فترة وجيزه القبض على المجرم وتقديمه للعداله ,
شكرا وتحية لرجال الأمن الشرفاء .
حسبنا الله عليه ونعم الوكيل