اليوم.. 3 مباريات في افتتاح الجولة الـ14 من دوري جميل للمحترفين

معاذ محمود (صدى):

تنطلق اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الـ14 والدور الثاني من دوري جميل للمحترفين، بثلاث لقاءات تجمع المباريات بين القادسية أمام الشباب والباطن أمام الهلال والفتح مع النصر.

ويسعى فريق القادسية لمواصلة صحوته والتي تمثلت في فوز كبير 5-2 على الوحدة في الجولة 13 وسبقها تعادل إيجابي 2-2 في ديربي المنطقة الشرقية أمام الاتفاق، فيما يحاول الشباب بقيادة مديره الفني سامي الجابر استعادة الانتصارات بعد تعادلين 1-1 مع النصر والاتفاق وخسارة 3-0 من الهلال ومن قبلها تعادلين مع الوحدة والرائد، ولم يحقق فريق الشباب أي انتصار منذ شهر ونصف.

فيما يحاول الهلال تحت قيادة رامون دياز استعادة ذاكرة الانتصارات عندما يلتقي الباطن، بعد التعادل أمام النصر في الجولة الماضية بديربي العاصمة، بينما يحلم الباطن بتحقيق المفاجأة مستغلا عامل الأرض والجمهور.

وفي المباراة الثالثة، يلاقي فريق النصر بقيادة زوران ماميتش اختباراً صعباً أمام الفتح الذي قدم أداء متميز أمام الاتحاد في الجولة الماضية وخسر بسيناريو درامي في الدقيقة 97 بفضل هدف أحمد العكايشي.

ويحتاج الفتح إلى تحقيق انتصاره الثاني في الدوري وكتابة صفحة جديدة مع البطولة لتعديل وضعه في المسابقة.