“العمل “يجدد دعواته لمستفيدي الضمان وذوي الإعاقة لتحديث بياناتهم الشخصية

عادل الحربي (صدى):

اكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنه بداية من الشهر المقبل سيتم ايقاف صرف الإعانات عن مستفيدي الضمان والأشخاص ذوي الإعاقة الذين لم يحدثوا بياناتهم الشخصية والبنكية.

جاء ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” مساء أمس الثلاثاء، واوضحت أنه من المقرر أن يوقف الصرف عن الذين لم يحدثوا بياناتهم الشخصية والبنكية في تاريخ 1-4 – 1438 ه، على أن يتم استبعادهم من القائمة في 1-5-1438ه.

وجددت الوزارة دعوتها لمستفيدي وجددت الضمان والأشخاص ذوي الإعاقة لتحديث بياناتهم الشخصية عبر eservices.mlsd.gov.sa آو فروعها بالمناطق.