رغم نمو الإيرادات..“أوبر” تسجل خسائر كبيرة

واشنطن (صدى):

تتعرض شركة تطبيق استدعاء سيارات الركوب عبر الأجهزة المحمولة “أوبر” لخسائر كبيرة خلال الربع الثالث من العام الحالي رغم استمرار نمو إيراداتها في ظل الطلب القوي على خدماتها.

واكدت الشركة الأمريكية وصول خسائرها خلال الربع الثالث من العام الحالي بعد حساب الضرائب والفوائد وتعويضات المساهمين إلى 800 مليون دولار، بحسب المعلومات التي نشرتها على موقعها الإلكتروني.

وتتجه “أوبر” إلى تسجيل خسائر خلال العام الحالي ككل قدرها 8ر2 مليار دولار بزيادة نسبتها 25% عن العام الماضي، يذكر أن “أوبر” غير ملزمة بإعلان نتائجها المالية ربع السنوية أو السنوية لأنها غير مسجلة في البورصة.

فيما ساهمت صفقة بيع فرع “أوبر” في الصين إلى شركة “ديدي تشوشينج” الصينية المنافسة في تقليص خسائرها إلى أقل من 25% سنويا خلال الربع الثالث، مقابل 34% خلال الربع الثاني، وزادت الإيرادات إلى حوالي 1.7 مليار دولار بزيادة نسبتها 240% سنويا خلال الربع الثالث مقارنة بالعام الماضي. وكانت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني قد زادت بنسبة 190%.

وقال الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة أوبر ترافيس كالانيك أن “80% من زبائن الشركة في السعودية هن نساء الآن ويستطعن الانتقال حول المدن ولديهن قدرة على الاستفادة مما توفره المدن السعودية ونحن نفخر بهذا”.