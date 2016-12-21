“المغامسي” يوجه برفع مستوى الوعي والوقاية الثقافية للتصدي لحملات المرجفين ضد المملكة وقادتها

نايف السالم (صدى):

وجه الشيخ صالح بن عوّاد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، بضرورة رفع مستوى الوعي والرقابة الذاتية والوقاية الثقافية لدى الجميع للتصدي لحملات الإرجاف والمرجفين ضد المملكة وقادتها عبر مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي.

وحمل “المغامسي” الجميع بلا استثناء مسؤولية حماية هذا الوطن والمحافظة على أمنه واستقراره ومكتسباته.

جاء ذلك خلال كلمته في نادي القصيم الأدبي حول “الإرجاف مفهومه الشرعي وأثره الاجتماعي ” برعاية أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمس ، حيث قال : من يطلقون حملات الإرجاف في مواقع التواصل ضد المملكة إما دافعهم الغل والبغضاء لما يرونه في هذه البلاد ملكاً حكومة وشعباً من تمسك وحمل لراية السنة، أو الحسد والحقد تجاه قادة هذه البلاد وولاة أمرها الذين كتب الله لهم ببيعة شرعية أن يكونوا حكاماً على هذه الديار المباركة والبلاد المقدسة؛ فتراهم يحاولون كذباً أن يحيّدوا الشعب لصنع جدار عازل بينهم وبين قيادتهم”.

ونوه المغامسي على مسؤولية الجميع تجاه هذه البلاد وأمنها قائلاً ” يجب أن نعلم أننا جميعاً بلا استثناء مؤتمنون على هذا الوطن وهذه البلاد وهذه المنابر التي نصعدها وهذه المحاريب التي نصلي فيها وهذه الصحف نكتب فيها، والمجالس العامة والخاصة التي نأتيها”.

وأردف: لا ينبغي لأحدنا أن يكون معول هدم لأمته يغرر به حتى يتصدر في مجلس ويسمع منه ويقدم، وهو لا يدري أنه يقوض أمة ويهدم فينبغي أن يوقف.

واشار إلى أنه: ليس كل من رفع راية الإصلاح صادقاً، موضحاً أن الإصلاح له أهله وله طريقته، وإن لم يجتمع الأمران فلا إصلاح، وأردف: حتى لو جاء رجل من أهل الإصلاح ولم يلتزم الطريق الشرعي فلا يقبل منه، ومن التزم الطريق وهو غير متمكن في القدرة على الإصلاح فهو كذلك لا يقبل منه.