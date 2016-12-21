تعرف على التخصصات المتاحة لبرنامج «خادم الحرمين للابتعاث»

علي القحطاني (صدى):

أعلنت وزارة التعليم مساء الثلاثاء، عن التخصصات المتاحة في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث.

يشار أن وكالة الوزارة لشؤون الابتعاث قد حدّدت ثلاثة أسابيع للتقديم على السنة الثانية عشرة من المرحلة الثالثة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي؛ حيث بدأ التسجيل في (15 / 3 / 1438هـ)، وستغلق استمارة التسجيل الساعة الثانية عشرة ليلاٌ من يوم الثلاثاء 5 / 4 / 1438هـ، حسب تقويم أم القرى.

وأضافت الوكالة: على مَن لديهم قبول من جامعات متميّزة في مرحلة الماجستير، أو الدكتوراه، ولم يسمح لهم النظام بالتسجيل بسبب العمر، أن يرسلوا صورة من وثائقهم، مع صورة القبول الأكاديمي من الجامعة المتميزة على تواصل الوزارة.

لمعرفة التخصصات المتاحة في البرنامج أضغط هنا

http://departments.moe.gov.sa/Scholarship/RelatedDepartments/KingSalmanScholarship/Pages/specializations.aspx#InplviewHashd1b13c91-51e1-41fa-b148-311fb0216e89=Paged%3DTRUE-p_ID%3D100-PageFirstRow%3D101