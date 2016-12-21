بالصور.. ألعاب حديقة النورس بـ«وادي الدواسر» تهدد حياة الأطفال

عادل الحربي (صدى):

اشتكى عدد من مرتادي حديقة النورس في محافظة وداي الدواسر من الاهمال الذي تعاني منه، خاصة المناطق المخصصة للأطفال، والتى تمثل فيها الملاهي خطرا يهدد حياتهم.

وقال المواطنون أن ملاهي حديقة النورس، لا تتوافر فيها وسائل السلامة، مطالبين الجهات المختصة بسرعة الوقوف على الحديقة؛ حفاظاً على الأرواح ومعالجة الخلل لتخدم مرتاديها بأمان أكثر.

يُشار إلى أن بلدية محافظة وادي الدواسر قامت مؤخراً بتجديد وتأهيل عدة حدائق، ومنها حديقة النورس، وأعلنت منذ أشهر، عبر تصريحات صحفية، عن توفير خدمة الـ”واي فاي” المجاني بداخلها كوسيلة جذب لساكني المحافظة، الأمر الذي أثار غضب الأهالي لعدم تفعيل الخدمة حتى الوقت الحالي.