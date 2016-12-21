نشر : 2016/12/21 - 12:47 ص 1٬192 مشاهدة 5 تعليق صدى سبورت فيديو : المريسل يسخر من قرارات الانضباط مفضلة تكبير طباعة حفظ Tweet
5 تعليقات
هذي ماهي لجنة الإنضباط السعوديه هذي المفروض إسمها لجنة ا… يعني أي لاعب هلالي دلالي منزه من السماء السابعه حسب وجهة نظر اللجنه، يعني إذا سيتم إيقاف لاعب هلالي أو مدرب أو إداري يجب أن يكون في نادي آخر غير الهلال يتوقف ويرجع مع العلم أنه قد تم إيقاف عبدالملك الخيبري في نادي الشباب في لقطه لاتستحق الإيقاف أيش معناتها؟! واللي ماهو مصدقني إبحث في اليوتيوب ويوم هو في الهلال كسر وجه الفريدي بصفه كامله ولا جاه شي من غير الكرت الأصفر.
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سؤال للقراء والمنصفين اين لجنة الانضباط عن خطافية جحفلي للاعب التعاون جهاد الحسين ؟؟؟؟؟ اينها عن لاعب الهلال خيبري حسب التعديل الجديد مع الفريدي واين واين ؟؟؟؟؟ هذه لجنة الميول الهلاليه ليست سعوديه وليست حيادية كفى تلاعب وانحياز يجب ايقاف العبث ؟؟؟ سنصور اللقطات ونرسلها للاتحاد الدولي اذا لزم الأمر
من انت حتى تسخر .انت مجرد ببغاء نصراوية …؟
وانت من ضمن حمير جحا ي السيف الأزرق.